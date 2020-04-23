с чего всё началось

Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана

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Финансы Курс доллара опустился ниже 75 рублей Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям. 7

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Происшествия Отдел полиции в Миассе закрыли на карантин Личный состав отдела полиции "Южный" в городе Миассе Челябинской области отправлен на самоизоляцию из-за угрозы распространения COVID-19. 5

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