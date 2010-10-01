Энергетика
КоммерсантъТопливо дорожает в оптовом сегменте
Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:20, Ашберн
Политика
Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему подготовка поправок к Конституции РФ идет ускоренными темпами.
Политика
Сергей Кравцов назначен министром просвещения
Главой министерства просвещения в новом правительстве стал Сергей Кравцов, возглавлявший ранее Рособрнадзор.
Экономика
Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов
Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Политика
Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов
Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Политика
США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Футбол
РПЛ заняла 26-е место в рейтинге футбольных лиг мира
Международная федерация футбольной истории и статистики представила рейтинг футбольных лиг мира по результатам 2019 года.
Политика
Путин поблагодарил Чайку за работу в должности генпрокурора
"Известия" / Павел Бедняков Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту генерального прокурора страны.
Гаджеты
Эксперты назвали самые частые ошибки при зарядке смартфона
Специалисты перечислили наиболее распространенные ошибки, допускаемые владельцами смартфонов, при восстановлении заряда батареи.
Политика
Мединский станет помощником Путина
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Культура
Валентина Талызина отмечает свой юбилей
Как отметила Талызина, ее университетами стали Фаина Раневская и Любовь Орлова, а также Юрий Завадский, руководивший труппой театра.
Происшествия
Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
Политика
Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства
Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 11 февраля подготовить поправки в бюджет для реализации послания президента, сообщается на сайте кабмина в среду, 22 января.
Общество
МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге
Энергетика
РБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США
Американские санкции против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить экспорт нефти за 11 месяцев 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на документы Минэкономики.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
В рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался судебный процесс в Сенате страны.
Наука
Молекула VISTA убивает раковые клетки
Молекула VISTA убивает раковые клетки Бороться с раком организму не позволяет молекула VISTA.
Шоу-бизнес
Брэд Питт флиртует с Дженнифер Энистон
Поклонники актеров Бреда Питта и Дженнифер Энистон отметили, что чувства между давно бывшими супругами явно потеплели.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Авто
Toyota отзовет 3,4 млн машин из-за неполадок с подушками безопасности
Toyota Motor Corp намерена отозвать 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за электронного дефекта, в результате которого подушки безопасности могут не сработать при авариях.
Здоровье
Лечащий врач Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе
Писатель и врач Дэвид Агус, который приехал в Россию из Кремниевой долины, чтобы посетить ассамблею «Здоровая Москва», назвал четыре основных принципа, позволяющих сохранить здоровье в большом городе.
Общество
Директор школы, где учился Мишустин, рассказала о его юности
Армия и оружие
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус в Китае угрозой для россиян
Новый тип коронавируса 2019-nCoV, вызывающий пневмонию и распространившийся на территории Китая, представляет угрозу для населения России.
Происшествия