Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъТопливо дорожает в оптовом сегменте

Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
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В России подорожал бензин

URA.Ruвчера в 23:43

Бензин продолжает дорожать

Нефтегазовая вертикаль20 января в 04:54

Топливо дорожает в оптовом сегменте

Коммерсантъвчера в 14:11
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Политика

Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему подготовка поправок к Конституции РФ идет ускоренными темпами.
Национальная служба новостей вчера в 04:37
Политика

Сергей Кравцов назначен министром просвещения

Главой министерства просвещения в новом правительстве стал Сергей Кравцов, возглавлявший ранее Рособрнадзор.
Парламентская газета вчера в 13:03
Экономика

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Слово и Дело вчера в 11:33
Политика

Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов

Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года.
Lenta.ru 00:12
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Политика

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Известия вчера в 22:27
Футбол

РПЛ заняла 26-е место в рейтинге футбольных лиг мира

Международная федерация футбольной истории и статистики представила рейтинг футбольных лиг мира по результатам 2019 года.
Давыдов.Индекс вчера в 08:14
Политика

Путин поблагодарил Чайку за работу в должности генпрокурора

"Известия" / Павел Бедняков Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту генерального прокурора страны.
РЕН ТВ вчера в 07:31
Гаджеты

Эксперты назвали самые частые ошибки при зарядке смартфона

Специалисты перечислили наиболее распространенные ошибки, допускаемые владельцами смартфонов, при восстановлении заряда батареи.
OAnews вчера в 12:00
Политика

Мединский станет помощником Путина

Lenta.ru вчера в 14:37
Музыка

Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»

Красная весна 20 января в 14:05
Культура

Валентина Талызина отмечает свой юбилей

Как отметила Талызина, ее университетами стали Фаина Раневская и Любовь Орлова, а также Юрий Завадский, руководивший труппой театра.
Интересная Россия 00:25
Происшествия

Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
RT на русском вчера в 06:07
Политика

Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
Piter.tv вчера в 08:12
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 11 февраля подготовить поправки в бюджет для реализации послания президента, сообщается на сайте кабмина в среду, 22 января.
Известия 01:15
Общество

МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге

МР7.ру вчера в 23:46
Энергетика

РБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США

Американские санкции против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить экспорт нефти за 11 месяцев 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на документы Минэкономики.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

В рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался судебный процесс в Сенате страны.
Взгляд.ру вчера в 13:53
Наука

Молекула VISTA убивает раковые клетки

Молекула VISTA убивает раковые клетки Бороться с раком организму не позволяет молекула VISTA.
Курьер. Среда. Бердск 19 января в 23:00
Шоу-бизнес

Брэд Питт флиртует с Дженнифер Энистон

Поклонники актеров Бреда Питта и Дженнифер Энистон отметили, что чувства между давно бывшими супругами явно потеплели.
ToDay News Ufa 20 января в 07:45
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости 20 января в 17:49
Авто

Toyota отзовет 3,4 млн машин из-за неполадок с подушками безопасности

Toyota Motor Corp намерена отозвать 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за электронного дефекта, в результате которого подушки безопасности могут не сработать при авариях.
РБК вчера в 21:38
Здоровье

Лечащий врач Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе

Писатель и врач Дэвид Агус, который приехал в Россию из Кремниевой долины, чтобы посетить ассамблею «Здоровая Москва», назвал четыре основных принципа, позволяющих сохранить здоровье в большом городе.
Вечерняя Москва 00:00
Происшествия

Пожар на траулере в Охотском море сопровождался взрывом

REGNUM 00:15
Общество

Директор школы, где учился Мишустин, рассказала о его юности

Телеканал 360° вчера в 21:55
Армия и оружие

В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

RT на русском вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Здоровье

Минздрав назвал коронавирус в Китае угрозой для россиян

Новый тип коронавируса 2019-nCoV, вызывающий пневмонию и распространившийся на территории Китая, представляет угрозу для населения России.
DP.RU вчера в 08:26
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru вчера в 05:15
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