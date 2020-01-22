Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъТопливо дорожает в оптовом сегменте

Эксперты отмечают, что рост цен в оптовом сегменте связан со снижением загрузки НПЗ на фоне снижения маржинальности переработки. В рознице цены тоже увеличиваются, но медленными темпами. С конца прошлого года оптовые цены на бензин продолжают расти.
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с чего всё началось

Топливо дорожает в оптовом сегменте

Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
Коммерсантъвчера в 14:11

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Топливо дорожает в оптовом сегменте

Коммерсантъвчера в 14:11

В России подорожал бензин

URA.Ruвчера в 23:43

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Быстрее заливайте баки - цены на АЗС пошли в рост

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В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
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Сенаторы единогласно утвердили нового генпрокурора

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Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
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Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

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Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены

Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.
Pravda.Ru 08:14
Происшествия

В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева

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В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
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Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
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Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти

«Для новополоцкого НПЗ "Нафтан" закуплена партия норвежской нефти в объеме 80 тыс. тонн, поставка через порт Клайпеда 22 января»,— сказали в «Белнефтехиме» (цитата по «Интерфаксу»).
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Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
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Шепелев прокомментировал новость о своём увольнении с Первого канала

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Россия представила СБ ООН доказательства фальшивой химатаки в Сирии

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Российская газета вчера в 20:00
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На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

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