Энергетика
КоммерсантъТопливо дорожает в оптовом сегменте
Эксперты отмечают, что рост цен в оптовом сегменте связан со снижением загрузки НПЗ на фоне снижения маржинальности переработки. В рознице цены тоже увеличиваются, но медленными темпами. С конца прошлого года оптовые цены на бензин продолжают расти.
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Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.Коммерсантъвчера в 14:11
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Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Политика
Сенаторы единогласно утвердили нового генпрокурора
Сенаторы единогласно утвердили нового генпрокурора Члены Совета федерации (СФ) единогласно проголосовали за кандидатуру нового генерального прокурора — им стал бывший заместитель главы Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Политика
Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе
Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
Авто
Mercedes-Benz показал почти готовый E-Class
В продажу обновленные Mercedes-Benz E-Class поступят с лета в Европе. До России доберутся несколько позже.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Футбол
Агент Кокорина: Саша переходить в «Сочи» не собирается
Саша не собирается переходить в «Сочи», – заявил Логинов.
Футбол
The Sun: Игроки «Тоттенхэма» недовольны тренировками Моуринью
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Политика
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Политика
Путин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Происшествия
Буйную пассажирку связали скотчем на рейсе Уфа – Дубай
На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем.
Энергетика
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти
«Для новополоцкого НПЗ "Нафтан" закуплена партия норвежской нефти в объеме 80 тыс. тонн, поставка через порт Клайпеда 22 января»,— сказали в «Белнефтехиме» (цитата по «Интерфаксу»).
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать бассейн
«В Махачкале торжественно открыли „самый длинный бассейн на Северном Кавказе“, а потом запретили женщинам его посещать», — написал Магометов в своем twitter-аккаунте.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Политика
Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Политика
Орешкина на форуме в Давосе представили просто экономистом
Бывшего министра Минэкономразвития РФ Максима Орешкина во время одной из сессий экономического форума в швейцарском Давосе представили присутствующим как "экономиста".
Политика
Россия представила СБ ООН доказательства фальшивой химатаки в Сирии
Россия представила на заседании Совета Безопасности ООН доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийском городе Думе в 2018 году.
Политика
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США
Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.
Экономика
Россияне стали брать еще больше потребительских кредитов
Больше всего потребительских кредитов в прошлом году взяли жители Москвы (880,7 тыс. ед.), Московской области (821,1 тыс. ед.), Краснодарского края (755,0 тыс. ед.), Республики Башкортостан (679,5 тыс. ед.), Свердловской области (644,1 тыс. ед.) и Республики Татарстан (640,9 тыс. ед.).
Происшествия
На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель
На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
Кино