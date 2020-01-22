Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.

с чего всё началось

Эксперты отмечают, что рост цен в оптовом сегменте связан со снижением загрузки НПЗ на фоне снижения маржинальности переработки. В рознице цены тоже увеличиваются, но медленными темпами. С конца прошлого года оптовые цены на бензин продолжают расти.

Политика Сенаторы единогласно утвердили нового генпрокурора Сенаторы единогласно утвердили нового генпрокурора Члены Совета федерации (СФ) единогласно проголосовали за кандидатуру нового генерального прокурора — им стал бывший заместитель главы Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Армия и оружие В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.

Политика Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.

Происшествия Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.

Энергетика Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти «Для новополоцкого НПЗ "Нафтан" закуплена партия норвежской нефти в объеме 80 тыс. тонн, поставка через порт Клайпеда 22 января»,— сказали в «Белнефтехиме» (цитата по «Интерфаксу»).

Общество В Дагестане женщинам запретили посещать бассейн «В Махачкале торжественно открыли „самый длинный бассейн на Северном Кавказе“, а потом запретили женщинам его посещать», — написал Магометов в своем twitter-аккаунте.

Политика Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.

Политика Орешкина на форуме в Давосе представили просто экономистом Бывшего министра Минэкономразвития РФ Максима Орешкина во время одной из сессий экономического форума в швейцарском Давосе представили присутствующим как "экономиста".

Политика Россия представила СБ ООН доказательства фальшивой химатаки в Сирии Россия представила на заседании Совета Безопасности ООН доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийском городе Думе в 2018 году.

Политика Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.

Экономика Россияне стали брать еще больше потребительских кредитов Больше всего потребительских кредитов в прошлом году взяли жители Москвы (880,7 тыс. ед.), Московской области (821,1 тыс. ед.), Краснодарского края (755,0 тыс. ед.), Республики Башкортостан (679,5 тыс. ед.), Свердловской области (644,1 тыс. ед.) и Республики Татарстан (640,9 тыс. ед.).