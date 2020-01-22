С конца прошлого года оптовые цены на бензин продолжают расти. Стоимость АИ-95 с начала января увеличилась на 5%, АИ-92 — на 2,3%. С ноября прошлого года цены выросли на 15%, следует из данных СПбМТСБ. Такой рост произошел на фоне увеличения цен на нефть.

с чего всё началось

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