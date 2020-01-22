Энергетика
КоммерсантъТопливо дорожает в оптовом сегменте
Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
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с чего всё началось
С конца прошлого года оптовые цены на бензин продолжают расти. Стоимость АИ-95 с начала января увеличилась на 5%, АИ-92 — на 2,3%. С ноября прошлого года цены выросли на 15%, следует из данных СПбМТСБ. Такой рост произошел на фоне увеличения цен на нефть.Коммерсантъвчера в 14:11
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Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»
Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Кино
Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Футбол
Российские клубы в 2019 году потратили на трансферы 285,6 млн долларов
Отмечается, что 5 миллиардов из суммы европейских трансферов пришлись на клубы пяти стран: Англии (1518,7 млн долларов), Испании (1286,6), Италии (873), Германии (686,2) и Франции (684,2). Россия (285,6) заняла шестое место в данном списке, при этом из российских клубов в 2019 году было совершено международных трансферов на 100,4 миллиона, что на 16,6% больше, чем годом ранее.
Шоу-бизнес
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
Политика
Кадыров оценил слова Путина о «мразях», создающих «группы смерти»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который назвал "мразями" людей, создающих "группы смерти".
Здоровье
Эксперт назвал послание Путина прорывным для здравоохранения
Послание президента Федеральному собранию, которое было озвучено 15 января, оказалось революционным и для сферы здравоохранения.
Политика
В сенате США начали рассмотрение дела по импичменту Трампа
Сенат США начал рассмотрение дела по импичменту американского президента Дональда Трампа.
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии
Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Экономика
Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Политика
На Украине анонсировали дату вторжения в Крым
На Украине анонсировали дату вторжения в Крым.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
Происшествия
В Москве задержали женщину, угрожавшую выбросить внука из окна
В Москве задержали пожилую женщину, угрожавшую вытолкнуть внука из окна квартиры на юге Москвы.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Общество
Корпус заместителей Михаила Мишустина берет власть в руки
Корпус заместителей Михаила Мишустина берет власть в руки Вчера в новом правительстве в основном были распределены полномочия вице-премьеров и объявлены руководители подразделений аппарата правительства.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Мишустин назначил Антона Дроздова замминистра финансов России
Председатель правительства Михаил Мишустин назначил Антона Дроздова заместителем министра финансов России.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован за хулиганство
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Происшествия
Микроавтобус изменился до неузнаваемости после ДТП перед Долинском
В ночном ДТП перед Долинском поучаствовали микроавтобус и грузовик.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Экономика
Суд начал процедуру банкротства в отношении основателя «Нового потока»
Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдение в отношении председателя совета директоров и основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного ребенка
Музыкант назвал экс-коллегу аферисткой На днях в Сети появилась новсть о том, что у Андрея Григорьева-Апполонова есть внебрачный сын, матерью которого, якобы, является бывший тур-менеджер группы "Иванушки International" Леся Сазыкина.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.