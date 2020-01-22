Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.

с чего всё началось

Эксперты отмечают, что рост цен в оптовом сегменте связан со снижением загрузки НПЗ на фоне снижения маржинальности переработки. В рознице цены тоже увеличиваются, но медленными темпами. С конца прошлого года оптовые цены на бензин продолжают расти.

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