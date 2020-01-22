Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъТопливо дорожает в оптовом сегменте

Эксперты отмечают, что рост цен в оптовом сегменте связан со снижением загрузки НПЗ на фоне снижения маржинальности переработки. В рознице цены тоже увеличиваются, но медленными темпами. С конца прошлого года оптовые цены на бензин продолжают расти.
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с чего всё началось

Топливо дорожает в оптовом сегменте

Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
Коммерсантъвчера в 14:11

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Топливо дорожает в оптовом сегменте

Коммерсантъвчера в 14:11

В России подорожал бензин

URA.Ruвчера в 23:43

В России дорожает бензин

Рамблер02:23

Топливо дорожает в оптовом сегменте по России

Live2402:13

Оптовые цены на бензин продолжили рост

Новые Известия08:06

Цены на бензин на оптовом рынке пошли в рост

Век03:08

Самый народный бензин: удивительные факты про АИ-92

За рулем08:20
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Кино

На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ToDay News Ufa 06:24
Культура

Министр культуры Любимова удалила или скрыла свои записи в ЖЖ, которые обсуждали в Сети

Новый министр культуры Ольга Любимова удалила либо скрыла от пользователей записи в своем блоге в LiveJournal.
Znak.com 15:50
Происшествия

Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Газета.Ru 09:29
Политика

Новый министр здравоохранения назначен в РФ

Указ о назначении новых министров подписан президентом России Владимиром Путиным 21 января и сразу вступил в силу.
ВладМедицина.ру вчера в 17:55
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Гаджеты

В России начались продажи смартфона Huawei Y6s

Смартфон HUAWEI Y6s представлен в России в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом. Продажи стартуют c 24 января по цене 9 999 рублей.
The GEEK 07:26
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Фигурное катание

В Австрии стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

Девушки заявили сложнейшие программы, которые по плечу только им. Россияне претендуют на призовые места и в остальных видах.
Первый канал 00:05
Гаджеты

Google придумала «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона

Компания Google придумала специальный «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона.
UfacityNews.ru 14:02
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ 14:00
Футбол

Медведев и Семак обсудили текущее положение Кокорина

Генеральный директор Зенита Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак пообщались о сложившейся ситуации вокруг Александра Кокорина.
Советский спорт 13:41
Единоборства

Глава АСА Яценко прокомментировал арест Александра Емельяненко

Вести.Ru 08:20
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском 08:36
Политика

Совет Федерации назначил генпрокурором Игоря Краснова

В Совете Федерации одобрили предложение Владимира Путина освободить от должности генпрокурора Юрия Чайку.
Дождь 04:11
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Общество

Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Интерфакс 13:06
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии

Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
Rambler News Service 12:35
Происшествия

По факту драки депутата в Киеве возбуждено дело

На Украине возбуждено уголовное дело после драки депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с одним из посетителей кафе в столице.
Газета.Ru 15:43
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Энергетика

Белоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии

Представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим» сообщил, что незначительная партия нефти была приобретена у Норвегии и будет доставлена на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».
iReactor 20 января в 18:31
Происшествия

Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство

Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
РБК 09:07
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета 11:23
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru 10:22
Общество

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
РБК 12:29
Общество

В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 13:25
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru 15:24
Политика

Путин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в РФ.
ТАСС 06:32
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Общество

ВОЗ продолжит дискуссии по объявлению ЧС из-за вспышки новой пневмонии

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в четверг, 23 января, продолжит экстренное заседание по решению вопроса о введении режима ЧС в связи со вспышкой в Китае новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
РЕН ТВ 15:40
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