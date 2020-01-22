Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъТопливо дорожает в оптовом сегменте

Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
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Топливо дорожает в оптовом сегменте

Коммерсантъвчера в 14:11

В России подорожал бензин

URA.Ruвчера в 23:43

В России дорожает бензин

Рамблер02:23

Топливо дорожает в оптовом сегменте по России

Live2402:13

Цены на бензин на оптовом рынке пошли в рост

Век03:08
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Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Общество

Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе

Врач-онколог Стива Джобса, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус в интервью официальному сайту мэра Москвы mos.ru перечислил правила, которые позволят людям сохранить здоровье в мегаполисе.
РИА Новости 01:04
Политика

Вероника Скворцова может покинуть пост главы Минздрава

Вероника Скворцова возглавила Минздрав в 2012 году. До этого она работала заместителем министра здравоохранения и соцразвития.
Gazeta.SPb вчера в 09:53
Происшествия

Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки

Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 04:24
Здоровье

В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой

Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
RT на русском вчера в 08:09
Авто

Mitsubishi оставит дизельный Pajero Sport в России

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке останется как с бензиновым, так и с дизельным двигателем, сообщает «Автостат» со ссылкой на президента и главного исполнительного директора «ММС Рус» Осаму Ивабу.
Коммерсантъ 02:46
Политика

Путин подписал указ об освобождении Краснова от должности зампреда СКР

«Освободить генерал-лейтенанта юстиции Краснова Игоря Викторовича от должности заместителя председателя следственного комитета Российской Федерации», — сказано в указе.
БИЗНЕС Online 04:14
Политика

Марат Хуснуллин назначен вице-премьером правительства России

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.
Вечерняя Москва вчера в 12:26
Политика

Мишустин утвердил структуру аппарата правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Lenta.ru 02:42
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес

Киркоров снял на видео развлекающуюся на вечеринке 72-летнюю Ротару

Певец Филипп Киркоров выложил в сториз Instagram несколько видео с вечеринки, на которой выступили звезды российской эстрады.
ТВ Центр 04:14
Армия и оружие

Северный флот получил новый танкер «Академик Пашин»

Северный флот России пополнился новым танкером «Академик Пашин», передает ОТР. Экипаж поднял на нем Андреевский флаг.
Общественное телевидение России вчера в 12:24
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Происшествия

Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Известия 00:55
Финансы

Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торгов

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже отметки 62 рубля по паре с долларом, считает аналитик.
ПРАЙМ 01:49
Баскетбол

Американские студенты устроили массовую драку на баскетбольном дерби

РИА Новости 02:02
Общество

Телефон Безоса взломали с телефона принца Саудовской Аравии

Телефон главы Amazon Джеффа Безоса взломали с телефона Мохаммеда бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии.
Компания 01:06
Хоккей

Тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина

Россиянин из-за травмы пропустил встречу регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4). В текущем сезоне Панарин провёл 47 матчей, в которых набрал 68 очков, забросив 26 шайб и сделав 42 результативные передачи.
RT на русском 00:18
Политика

Матвиенко оценила новый состав правительства

Москва 24 02:50
Происшествия

В Калуге ловят бродячую стаю волков

Общественное телевидение России вчера в 11:19
Происшествия

Школьника засосало в слив в московском аквапарке

Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Вести.Ru 03:49
Футбол

Никола Влашич: «Из шести матчей группового турнира Лиги Европы мы пять провели с преимуществом»

Футболист рассказал о том, как стал лидером команды и прокомментировал неудачное выступление ЦСКА в Лиге Европы.
Bobsoccer вчера в 07:59
Гаджеты

Apple хочет поскорее выпустить новый iPhone 9

Piter.tv 20 января в 08:17
Общество

Володин предложил наказать Водонаеву за быдло

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь модель и телеведущую Алену Водонаеву к ответственности за оскорбление жителей России из-за ее заявления о материнском капитале.
Рамблер вчера в 06:17
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
РБК 03:47
Политика

Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель посольства Британии в Москве.
РИА Новости 03:59
Культура

Владимир Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

Валентина Талызина отмечает в среду 85-летие. С юбилеем народную артистку РСФСР поздравил президент Владимир Путин.
Телеканал Санкт-Петербург 03:43
Общество

Госдума рассмотрит вариант досрочной пенсии для многодетных

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей. Речь идет о родителях четырех и более детей.
Северпост вчера в 06:36
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com 01:54
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