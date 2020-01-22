Энергетика
КоммерсантъТопливо дорожает в оптовом сегменте
Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
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Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Общество
Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе
Врач-онколог Стива Джобса, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус в интервью официальному сайту мэра Москвы mos.ru перечислил правила, которые позволят людям сохранить здоровье в мегаполисе.
Политика
Вероника Скворцова может покинуть пост главы Минздрава
Вероника Скворцова возглавила Минздрав в 2012 году. До этого она работала заместителем министра здравоохранения и соцразвития.
Происшествия
Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки
Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Здоровье
В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Авто
Mitsubishi оставит дизельный Pajero Sport в России
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке останется как с бензиновым, так и с дизельным двигателем, сообщает «Автостат» со ссылкой на президента и главного исполнительного директора «ММС Рус» Осаму Ивабу.
Политика
Путин подписал указ об освобождении Краснова от должности зампреда СКР
«Освободить генерал-лейтенанта юстиции Краснова Игоря Викторовича от должности заместителя председателя следственного комитета Российской Федерации», — сказано в указе.
Политика
Марат Хуснуллин назначен вице-премьером правительства России
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.
Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Шоу-бизнес
Киркоров снял на видео развлекающуюся на вечеринке 72-летнюю Ротару
Певец Филипп Киркоров выложил в сториз Instagram несколько видео с вечеринки, на которой выступили звезды российской эстрады.
Армия и оружие
Северный флот получил новый танкер «Академик Пашин»
Северный флот России пополнился новым танкером «Академик Пашин», передает ОТР. Экипаж поднял на нем Андреевский флаг.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Происшествия
Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Финансы
Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торгов
На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже отметки 62 рубля по паре с долларом, считает аналитик.
Общество
Телефон Безоса взломали с телефона принца Саудовской Аравии
Телефон главы Amazon Джеффа Безоса взломали с телефона Мохаммеда бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии.
Хоккей
Тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина
Россиянин из-за травмы пропустил встречу регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4). В текущем сезоне Панарин провёл 47 матчей, в которых набрал 68 очков, забросив 26 шайб и сделав 42 результативные передачи.
Политика
Матвиенко оценила новый состав правительства
Происшествия
В Калуге ловят бродячую стаю волков
Происшествия
Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Футбол
Никола Влашич: «Из шести матчей группового турнира Лиги Европы мы пять провели с преимуществом»
Футболист рассказал о том, как стал лидером команды и прокомментировал неудачное выступление ЦСКА в Лиге Европы.
Гаджеты
Apple хочет поскорее выпустить новый iPhone 9
Общество
Володин предложил наказать Водонаеву за быдло
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь модель и телеведущую Алену Водонаеву к ответственности за оскорбление жителей России из-за ее заявления о материнском капитале.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Политика
Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель посольства Британии в Москве.
Культура
Владимир Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем
Валентина Талызина отмечает в среду 85-летие. С юбилеем народную артистку РСФСР поздравил президент Владимир Путин.
Общество
Госдума рассмотрит вариант досрочной пенсии для многодетных
В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей. Речь идет о родителях четырех и более детей.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.