Энергетика
КоммерсантъТопливо дорожает в оптовом сегменте
Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
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Политика
Сформирован новый состав Правительства РФ
Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении новых министров в правительство страны.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Происшествия
Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили журналистам судом
Адвокаты принца Гарри и Меган Маркл предупредили прессу о запрете вмешательства в личную жизнь пары и пригрозили журналистам судебными разбирательствами.
Общество
Рассекречены документы об освобождении Освенцима
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Общество
Как изменился состав экономического блока правительства
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии
Армия и оружие
Появились подробности о пытках террористов в Гуантанамо
В апреле 2019 года руководителя Гуантанамо контр-адмирала Джона Ринга уволили в связи с "потерей доверия к его способности нести командование".
Политика
Совфед назначил Игоря Краснова на пост Генпрокурора РФ
Игорь Краснов сменил Юрия Чайку на посту Генерального прокурора РФ.
Происшествия
В Москве из окна квартиры угрожают выбросить ребенка
Спасатели пытаются попасть в квартиру на юге Москвы, в которой, по информации СМИ, находится человек, угрожающий выбросить ребенка из окна, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Происшествия
В Омске судят обвиняемых в обрушении казармы, где погибли 24 военных
НГС Омск / Youtube В Омской области завершено предварительное следствие по громкому делу об обрушении казармы в поселке Светлый, которое унесло жизни 24 военных.
Общество
Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах
Эффективность управления регионами в 2019 г. снизилась, говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Наука
О медицине будущего рассказали на Ассамблее «Здоровая Москва»
На круглом столе «Послезавтра: будущее медицины» говорили о технологиях, которые в будущем кардинально изменят медицину.
Происшествия
Маленького мальчика вызволили из захламленной квартиры на Сахалине
Сахалинские спасатели вынуждены были вскрыть дверь в квартиру, где, как уверяют соседи, на протяжении двух дней беспрестанно рыдал ребенок.
Игры
Sony презентует новую PlayStation 5 февраля
Экономика
Минфин РФ изучит предложение Якутии о продаже алмазов АЛРОСЫ в Гохран
Предложение властей Якутии реализовать в Гохран значительную часть алмазного сырья компании АЛРОСА будет рассмотрено Минфином РФ.
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
Киберспорт
Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major
В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Экономика
Торговые сети резко подняли спрос на склады в Петербурге
По словам гендиректора Colliers International в Санкт-Петербурге Андрея Косарева, на росте объема сделок заметно сказалось развитие некоторых торговых сетей, компаний-дистрибьюторов и онлайн-ретейла.
Здоровье