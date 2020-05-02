Энергетика

ПРАЙМПРАЙМТопливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снова подешевеет

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим". Это 13-е изменение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии в текущем году.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Стоимость бензина на АЗС Белоруссии изменится в тринадцатый раз с начала года

Народные новости10:27

АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку

Политика Сегодня10:15

Топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снова подешевеет

ПРАЙМ09:32

В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо

ИА Красная Весна09:57

В Белоруссии снизят цены на топливо

News.ru09:53

Цена на топливо в Белоруссии снизится на 1 копейку

Экономика сегодня10:08

В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо

РИА Новости09:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:12, Ашберн

Минус одна копейка. 3 мая снова подешевело автомобильное топливо

КП - Беларусь09:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:12, Ашберн

Комментарии

Спорт

WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов

WADA сообщило, что завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.
Metaratings 30 апреля в 14:06
1
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
2,7K
Авто

Lamborghini представит 7 мая новый автомобиль

Запустить конвейер итальянцы планируют 4 мая, а через три дня они намерены представить новый автомобиль.
За рулем Кубань вчера в 16:21
1
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,3K
Происшествия

Жители села в Грузии не дали врачам вывезти пациентов с коронавирусом

ТАСС 06:11
46
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
112
Происшествия

Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве

В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
321
Наука

Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
277
Происшествия

Дочь пенсионера из Москвы, которого бросили с коронавирусом у подъезда, пожалуется в СК

Как рассказал Прянишников, дочь пенсионера подготовила жалобы в разные ведомства.
ТАСС вчера в 16:06
122
Общество

В московском метро начнут продавать маски

С начала следующей недели в московском метро начнут продавать маски.
Lenta.ru 08:11
364
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
1,2K
Армия и оружие

Стала известна причина обострения на Донбассе

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:55
Наука

В Киевской области раскопали могильник балтов

Примерно в 100 километрах к югу от Киева в 2017 году нашли могильник, который получил название «Остров».
Наука и жизнь 02:10
Политика

США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия

США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 30 апреля в 19:58
48
Общество

В Call of Duty: Modern Warfare случайно включили вид от третьего лица

Tkade14 случайно сыграл в Call of Duty: Modern Warfare с видом от третьего лица.
Cyber.sports.ru 08:29
11
Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
2,2K
Общество

Евгений Куйвашев заявил, что носить маски обязательно даже на улице

Улица является общественным местом, значит, носить маску там обязательно, написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:58
38
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
88
Политика

Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
441
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
873
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1,9K
Общество

В указе губернатора появилась дата окончания самоизоляции в Прикамье

В указ главы Пермского края Дмитрия Махонина о введении в регионе режима самоизоляции были внесены изменения.
Рифей-Пермь 06:01
16
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
329
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
129
Фигурное катание

Медведева закрыла комментарии в инстаграме

Sports.ru 07:55
Киберспорт

В Star Wars Battlefront можно поиграть по сети снова

Возможность поиграть по сети с другими игроками вернули в игру 2004 года Star Wars Battlefront, 1 мая сообщается на странице игры в онлайн магазине Steam.
ИА Красная Весна вчера в 15:49
Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru 30 апреля в 15:49
56
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
269
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
1,1K
Здоровье

Кошка заразилась коронавирусом во Франции

News.ru 08:20
3
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное