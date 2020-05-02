Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим". Это 13-е изменение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии в текущем году.

Топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снова подешевеет

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