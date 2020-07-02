Экономика
ТАССТорги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании. В марте совет директоров Mail.ru Group одобрил проведение листинга на Мосбирже.
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Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
Политика
ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции
ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции после обработки 0,79% обработки протоколов.
Газета.Ru вчера в 07:59
Общество
Жители Волгоградской области в ходе опроса 1 июля выступили за возврат московского времени
В ходе опроса об исчислении времени, который прошел в области 1 июля - одновременно с голосованием о поправках к конституции, немногим более 34% выступили за то, чтобы осталось местное время, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков.
ТАСС 06:10
Происшествия
В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два самолёта
Airbus A-320 вылетел в Москву из Ростова-на-Дону по расписанию. Однако курс набора высоты пересёкся с курсом рейса Осло — Дубаи.
REGNUM 06:20
Авто
В России начались продажи новой версии седана Subaru Legacy
Компания Subaru начала продажи в России седана Legacy в специальной комплектации Ultimate.
Известия 06:14
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Общество
Абхазия назвала возможный срок открытия туристического сезона
Москва, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Туристический сезон в Абхазии возможно будет открыта с 15 июля.
REGNUM 05:37
Политика
Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции
Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 05:42
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Здоровье
Прикамье переходит на второй этап коронавирусного режима
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Ирина Брагина отметила, что специалисты ведомства проанализировали динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе и считают возможным согласовать снятие ограничительных мер, соответствующих второму этапу.
REGNUM 06:17
Политика
Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции
Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
REGNUM 06:07
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей.
Инфорос 02:19
Культура
Вышел ролик с неудачными дублями «Пацанов»
Компания Amazon выпустила ролик в неудачными дублями из первого сезона сериала «Пацаны».
Культуромания 03:52
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%
Максимальная ставка по вкладу "Пополняй" снизилась на 0,5 процентного пункта - до 3,3%. При открытии вклада на срок более двух лет ставка составит уже 2,65%, а не 3,15%, как раньше.
РИА Новости 06:15
Политика
В Кремле обратили внимание на инцидент с журналистом Френкелем
Инцидент, произошедший с журналистом Давидом Френкелем на избирательном участке в Петербурге, должен быть расследован, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
BFM.ru 06:18
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС вчера в 09:13
Политика
Итоговая явка на голосовании по изменению Конституции составила 67,97%
В четверг, 2 июля, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала окончательную явку на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию России.
Форпост Северо-Запад 05:33
Общество
Сотни мертвых слонов найдены в Ботсване
Российская газета вчера в 22:40
Общество
В Петербурге подтверждены смерти 25 мужчин и 20 женщин от коронавируса
В Северной столице 2 июля зарегистрировано еще 45 случаев смерти от коронавируса.
Петербургский дневник 05:02
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия 30 июня в 19:38
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Политика
Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что система здравоохранения в стране выстояла в условиях эпидемии коронавируса и смогла ее победить.
ТАСС 06:08