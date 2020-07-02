Экономика

ТАССТАССТорги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании. В марте совет директоров Mail.ru Group одобрил проведение листинга на Мосбирже.
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На портале Mail.ru исчезла новостная рубрика про COVID-19

Реальное время04:04

GDR Mail.ru Group на бирже в Лондоне растут на 7,6%

ТАСС04:44

Торги депозитарными расписками Mail.ru Group стартовали на Московской бирже

ПРАЙМ03:55

На Московской бирже начались торги расписками Mail.ru Group

Rambler News Service03:30

Mail.ru Group вышла на Московскую биржу

Коммерсантъ03:14

Бумаги Mail.Ru выросли на 7% в Лондоне после получения листинга в Москве

РБК04:42

Листинг Mail.ru на МосБирже - позитивный фактор для увеличения стоимости компании

Finam.Ru03:45
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Политика

Памфилова оценила голосование против поправок в НАО

Голосование в Ненецком автономном округе, единственном регионе России, в котором большинство граждан проголосовали против поправок в Конституцию, доказывает достоверность итогов кампании.
РБК 05:13
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Футбол

Футболисты «Барселоны» поддержали увольнение Сетьена

По информации источника, игроки каталонского клуба отдалились от главного тренера Кике Сетьена и поддерживают решение руководства о его увольнении.
ProstoProSport 05:29
Политика

МИД Китая дал оценку итогам голосования по поправкам к Конституции РФ

Уважение выбора пути развития страны, совершенного российскими гражданами при голосовании по поправкам к Конституции РФ, от лица Китая выразил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 2 июля в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 05:26
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Общество

Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту

Режиссер Кирилл Серебренников, осужденный по делу "Седьмой студии" рассказал, что у него нет денег на компенсацию ущерба министерству культуры.
Газета.Ru 02:29
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

Эхо Москвы вчера в 14:06
6K
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Экономика

ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»

«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Общество

Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что здравоохранение страны победило коронавирус, пишет госагентство БелТА.
Газета.Ru 04:47
6
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
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Политика

В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».
Взгляд.ру 05:20
Политика

В Кремле посчитали «триумфом» результаты голосования по Конституции

Итоги голосования по поправкам в Основной закон превзошли ожидания администрации президента — никто не предполагал, что в условиях пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона они окажутся настолько высокими, рассказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК 03:23
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Общество

Явка на голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%

Явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%.
RT на русском 05:04
Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
8
Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
792
Экономика

«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
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Происшествия

В Петербурге за госизмену осудили военного эксперта

Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 12:11 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по резонансному уголовному делу в отношении военного эксперта и политолога Владимира Неелова, обвиненного в государственной измене.
REGNUM 05:11
8
Политика

Власти США призвали Турцию оставить собор Святой Софии музеем

Помпео от имени властей США призвал правительство Турции оставить собор Святой Софии музеем в качестве примера уважения религиозных традиций и исторического многообразия.
REGNUM 05:26
16
Энергетика

Эр-Рияд угрожает Анголе и Нигерии новой ценовой войной

Саудовская Аравия пригрозила разжечь новую ценовую войну, если Ангола и Нигерия не компенсируют свою неспособность соблюдать обязательства по сокращению добычи нефти, сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на источники.
ПРАЙМ вчера в 14:16
1
Здоровье

На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса

В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
1,2K
Общество

До трети детских лагерей в РФ уйдут с рынка, не выдержав конкуренции

Около трети детских оздоровительных лагерей в России не смогут выдержать конкуренции и закроются из-за последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 05:17
2
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
Территория новостей 03:19
7
Общество

Обвинившие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн

Отмечается, средства получат работавшие в Weinstein Company женщины-жертвы домогательств со стороны Вайнштейна и дискриминации по половому признаку.
Rostov gazeta вчера в 06:40
11
Футбол

Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию

Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport 05:24
Общество

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
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Политика

Депутат Заксобрания Петербурга Вишневский заявил, что не верит в достоверность результатов голосования

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель фракции "Яблока" Борис Вишневский заявил, что считает результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию сфальсифицированными.
Эхо Москвы вчера в 16:16
Общество

Мишустин продлил выплаты для некоторых граждан до 15 сентября

Правительство продлило выплаты для соцработников, которые ведут работу по профилактике и борьбе с коронавирусом до 15 сентября.
Deita.ru 29 июня в 07:00
23
Политика

Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу

Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию.
РИА Новости 04:42
1
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о том, какая же погода будет радовать россиян в июле этого года.
ToDay News Ufa вчера в 13:52
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