Экономика
ТАССТорги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании. В марте совет директоров Mail.ru Group одобрил проведение листинга на Мосбирже.
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Политика
Памфилова оценила голосование против поправок в НАО
Голосование в Ненецком автономном округе, единственном регионе России, в котором большинство граждан проголосовали против поправок в Конституцию, доказывает достоверность итогов кампании.
РБК 05:13
Футбол
Футболисты «Барселоны» поддержали увольнение Сетьена
По информации источника, игроки каталонского клуба отдалились от главного тренера Кике Сетьена и поддерживают решение руководства о его увольнении.
ProstoProSport 05:29
Политика
МИД Китая дал оценку итогам голосования по поправкам к Конституции РФ
Уважение выбора пути развития страны, совершенного российскими гражданами при голосовании по поправкам к Конституции РФ, от лица Китая выразил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 2 июля в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 05:26
Общество
Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту
Режиссер Кирилл Серебренников, осужденный по делу "Седьмой студии" рассказал, что у него нет денег на компенсацию ущерба министерству культуры.
Газета.Ru 02:29
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Экономика
ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»
«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Общество
Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса
Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что здравоохранение страны победило коронавирус, пишет госагентство БелТА.
Газета.Ru 04:47
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Политика
В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США
Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».
Взгляд.ру 05:20
Политика
В Кремле посчитали «триумфом» результаты голосования по Конституции
Итоги голосования по поправкам в Основной закон превзошли ожидания администрации президента — никто не предполагал, что в условиях пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона они окажутся настолько высокими, рассказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК 03:23
Общество
Явка на голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%
Явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%.
RT на русском 05:04
Авто
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Экономика
«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
Происшествия
В Петербурге за госизмену осудили военного эксперта
Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 12:11 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по резонансному уголовному делу в отношении военного эксперта и политолога Владимира Неелова, обвиненного в государственной измене.
REGNUM 05:11
Политика
Власти США призвали Турцию оставить собор Святой Софии музеем
Помпео от имени властей США призвал правительство Турции оставить собор Святой Софии музеем в качестве примера уважения религиозных традиций и исторического многообразия.
REGNUM 05:26
Энергетика
Эр-Рияд угрожает Анголе и Нигерии новой ценовой войной
Саудовская Аравия пригрозила разжечь новую ценовую войну, если Ангола и Нигерия не компенсируют свою неспособность соблюдать обязательства по сокращению добычи нефти, сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на источники.
ПРАЙМ вчера в 14:16
Здоровье
На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса
В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
Общество
До трети детских лагерей в РФ уйдут с рынка, не выдержав конкуренции
Около трети детских оздоровительных лагерей в России не смогут выдержать конкуренции и закроются из-за последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 05:17
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке
Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
Территория новостей 03:19
Общество
Обвинившие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Отмечается, средства получат работавшие в Weinstein Company женщины-жертвы домогательств со стороны Вайнштейна и дискриминации по половому признаку.
Rostov gazeta вчера в 06:40
Футбол
Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию
Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport 05:24
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Политика
Депутат Заксобрания Петербурга Вишневский заявил, что не верит в достоверность результатов голосования
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель фракции "Яблока" Борис Вишневский заявил, что считает результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию сфальсифицированными.
Эхо Москвы вчера в 16:16
Общество
Мишустин продлил выплаты для некоторых граждан до 15 сентября
Правительство продлило выплаты для соцработников, которые ведут работу по профилактике и борьбе с коронавирусом до 15 сентября.
Deita.ru 29 июня в 07:00
Политика
Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию.
РИА Новости 04:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о том, какая же погода будет радовать россиян в июле этого года.
ToDay News Ufa вчера в 13:52