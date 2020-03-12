Экономика
Газета.RuТорги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 9,33%, до 21355,73 пункта по состоянию на 23.00 по мск.
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Лондонская и Нью-Йоркская фондовые биржи закрылись с рекордными падениями с 1987 года
Коммерсантъвчера в 16:46
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Поддержать занятость населения Казахстана поручил Токаев
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Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
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Общество
Джонсон предупредил британцев о потере родных из-за коронавируса
По словам политика, многие семьи потеряют своих близких Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с речью и предупредил о трагических последствиях коронавируса.
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Политика
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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Общество
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Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
Собак, которые на сегодня находятся в пункте передержки животных (ППЖ) города Якутска, усыплять запрещено, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в Twitter.
Политика
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Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
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США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
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Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
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В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Финансы
Курсы доллара и евро потеряли больше рубля на открытии торгов
Курс доллара снизился на 1,24 рубля до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.