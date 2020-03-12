Экономика

Газета.RuГазета.RuТорги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 9,33%, до 21355,73 пункта по состоянию на 23.00 по мск.
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Биржевые индексы Азии падают после обвала Dow Jones почти на 10%

Газета.Ru02:31

Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась крупнейшим обвалом с 1987 года

ТАССвчера в 18:05

На бирже США произошло рекордное падение за последние 30 лет

URA.Ruвчера в 16:47

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

РБКвчера в 17:22

Лондонская и Нью-Йоркская фондовые биржи закрылись с рекордными падениями с 1987 года

Коммерсантъвчера в 16:46

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

РИА Новостивчера в 16:38

Биржи США закрылись резким падением до 9,3%

RT на русскомвчера в 16:21
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Гаджеты

IPhone 12 получит удивительную 3D-камеру

Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
Sibnet Новости вчера в 07:43
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС 11 марта в 22:33
Происшествия

На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток

Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
REGNUM вчера в 10:23
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru вчера в 12:45
Экономика

Поддержать занятость населения Казахстана поручил Токаев

Нур-Султан, 13 марта 2020, 10:47 — REGNUM Не менее 300 млрд тенге ($746 млн) будет выделено на поддержку занятости в Казахстане.
REGNUM 03:47
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском 03:35
Общество

В «Гознаке» рассказали, как российские банкноты защищены от вирусов

Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, что защищает их от вирусов и микробов.
Газета.Ru 01:40
Финансы

Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года

Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
РБК 03:21
Авто

В России появился базовый Skoda Karoq

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на кроссовер Skoda Karoq в начальной комплектации Active с двигателем 1.4 TSI и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 03:32
Энергетика

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
РБК 03:48
Фигурное катание

Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию

Gazeta.SPb вчера в 14:36
Политика

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Shraibikus News вчера в 13:09
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Общество

Джонсон предупредил британцев о потере родных из-за коронавируса

По словам политика, многие семьи потеряют своих близких Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с речью и предупредил о трагических последствиях коронавируса.
SM News 03:59
Кино

Фото: стартовали съёмки кинокомикса Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Лос-Анджелес, США, 13 марта 2020, 01:01 — REGNUM В сеть выложили первые кадры со съёмок предстоящего кинокомикса студии Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец».
REGNUM вчера в 18:01
Общество

Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке

Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Известия вчера в 10:59
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Общество

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

При позитивном раскладе пандемия может закончиться в июне. В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса.
Piter.tv 00:41
Общество

Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске

Собак, которые на сегодня находятся в пункте передержки животных (ППЖ) города Якутска, усыплять запрещено, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в Twitter.
РИА Новости 02:59
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ вчера в 07:30
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Армия и оружие

США нанесли ответный удар в Ираке

Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM вчера в 19:55
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv 11 марта в 06:24
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Общество

Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии

Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
РИА Новости 03:14
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК вчера в 05:46
Финансы

Курсы доллара и евро потеряли больше рубля на открытии торгов

Курс доллара снизился на 1,24 рубля до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.
Известия 03:41
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