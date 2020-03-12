Экономика
Газета.RuТорги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 9,33%, до 21355,73 пункта по состоянию на 23.00 по мск.
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Единоборства
Бой Хабиба Нурмагомедова против Фергюсона состоится
Президент UFC Дана Уайт выступил с обращением, что ни один бой не будет отменен из-за коронавируса.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
Энергетика
Bloomberg рассказал о козырях России в нефтяной войне
Главными преимуществами России западные аналитики назвали низкую стоимость производства, развитую инфраструктуру, гибкость налоговой системы и плавающий курс рубля.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Общество
Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 28 человек
Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в РФ увеличилось до 28 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Спорт
ВФЛА оштрафовали на 10 миллионов долларов за допинговый скандал
Общество
В Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Общество
Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом
Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо пополнила список инфицированных коронавирусом COVID-19.
Космос
В Солнечной системе обнаружено более 100 новых малых планет
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Футбол
Хадсон-Одои заболел коронавирусом, «Челси» на карантине
Футболист английского "Челси" Каллум Хадсон-Одои сдал тест, показавший наличие у него коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.
Здоровье
На Украине подтверждено два новых случая заражения коронавирусом
«На Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции — у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черниговской области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Происшествия
В чебоксарской школе произошло массовое отравление
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас (Rajiv Biswas) назвал ситуацию подарком для страны, так как она сможет снизить инфляцию и расходы на импорт.
Происшествия
В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе
Экономика
Закупка 208 квартир закроет лишь 15% потребности в жилье для медиков в Забайкалье — КСП
Власти планирующейся закупкой 208 квартир в 2019-2021 годах закроют потребность в жилье для медиков в Забайкальском крае только на 14,8%, сообщалось 11 марта в группе Контрольно-счётной палаты региона в Facebook со ссылкой на отчёт.
Происшествия
В Дубках 16-летний подросток забил мужчину в подъезде
В поселке Дубки Саратовского района вечером 11 марта нашли труп. ЧП случилось в подъезде дома на улице Центральная.
Происшествия
Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии
По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина живет в станице Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
Экономика
Financial Times: Россия способна «потопить» американскую сланцевую отрасль
Издание пишет, что Россия с ее валютными резервами на сумму $ 570 млрд и плавающим обменным курсом и экономикой рассчитывает на то, что сможет терпеть самое резкое ценовое падение с 1991 года дольше, чем саудовские конкуренты и — что еще важнее — чем американская сланцевая отрасль.
Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Энергетика
Названы главные неудачники нефтяной войны
Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Энергетика
В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России
Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Культура
Национальный театр Коми может получить московского «шефа»
Руководство национального театра Коми попросило Московский театр мюзикла взять шефство над коллективом.
Политика
Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.