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Российская газета
Российская газета

Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple

Стало известно, что торговля акциями Apple на Московской бирже начнется 7 сентября. Об этом торговая площадка сообщила на своем портале.В источнике
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Российская газета

Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple

Российская газета12:09
ПРАЙМ

Мосбиржа начнет 24 августа торги акциями США, бумаги Apple начнут торговаться 7 сентября

ПРАЙМ11:54
Rambler News Service

Мосбиржа назвала дату начала торгов акциями Apple

Rambler News Service11:50
РБК

Акции Apple появятся на Мосбирже 7 сентября

РБК11:52
ТАСС

Торги акциями Apple на Мосбирже начнутся с 7 сентября

ТАСС11:38
Finam.Ru

Торги акциями Apple начнутся на Московской бирже с 7 сентября

Finam.Ru11:37

У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс08:58
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РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известия11:43

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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