Энергетика
ФАНТорги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
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Биржевые торги остановлены после 5-процентного обвала индекса S&P 500
Московский Комсомолецвчера в 22:35
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