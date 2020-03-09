В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.

Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

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