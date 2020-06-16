Допуск иностранных бумаг будет осуществляться в два этапа, отметил Блохин. На первом - до конца лета - начнутся торги акциями 25-30 иностранных компаний; на втором - до конца нынешнего года - список будет доведен до 50. В дальнейшем Мосбиржа планирует расширять список инструментов торгов.

Торги иностранными акциями на Мосбирже запустят до конца лета

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