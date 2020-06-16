Экономика
Вестник КавказаТорги иностранными акциями на Мосбирже запустят до конца лета
Допуск иностранных бумаг будет осуществляться в два этапа, отметил Блохин. На первом - до конца лета - начнутся торги акциями 25-30 иностранных компаний; на втором - до конца нынешнего года - список будет доведен до 50. В дальнейшем Мосбиржа планирует расширять список инструментов торгов.
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Общество
Хоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться
РИА Новости 08:36
Экономика
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Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Кремль придерживается "устоявшейся практики" и не имеет никакой позиции по предложению члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники до трех дней.
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Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Общество
Рособрнадзор ужесточит правила проверки ЕГЭ
Ведомство намерено использовать для проверки результатов ЕГЭ алгоритмы нейронных сетей, которые смогут показать, действительно ли ученик самостоятельно писал экзамен.
Ореанда-Новости 02:05
Общество
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
Экономика
В Смольном прогнозируют снижение ВРП Петербурга до 15% в случае продолжения эпидемии в 2020 году
По оценкам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, курирующего экономическое развитие города, в случае продолжения эпидемии коронавируса в третьем и четвертом квартале 2020 года и возникновения второй волны, потери могут составить до 10-15% ВРП.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:03
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Кино
В сети появился трейлер комедии «Палм-Спрингс»
Режиссером выступил Макс Барбаков, впервые снявший полнометражный фильм. Фильм выйдет на сервисе Hulu 10 июля.
REGNUM 08:16
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Газета.Ru 15 июня в 09:11
Футбол
Сегодня возобновляется английская Премьер-лига
В среду пройдут игры 28 тура «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал».
BetOn 05:04
Шоу-бизнес
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
Спорт
В Steam стартовал летний фестиваль игр
На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Минай» и вышло в финал Кубка Украины
«Динамо» Киев выиграло у «Миная» (2:0) в 1/2 финала Кубка Украины. В составе победителей дубль сделал датский нападающий Миккель Дуэлунн.
Спорт-Экспресс 09:00
Происшествия
Петербуржец, лишивший свободы девушку, отделался условным сроком
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Петербургский дневник 07:23
Армия и оружие
Маленькие, но гордые самолеты. Зачем Грузии свои Су-25?
В статье Forbes напоминают, что после распада Советского Союза Грузия не смогла поддерживать оставшийся завод в рабочем состоянии, а сейчас не может позволить себе купить несколько самолетов.
Радио Sputnik 07:09
Происшествия
В Саратовской области задержали членов экстремистской группировки
Как отмечается в релизе, в Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областях были задержаны "лидеры и активные участники данной организации".
СаратовБизнесКонсалтинг 07:43
Политика
В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
Известия 07:13
Авто
Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
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Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
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Газета.Ru вчера в 16:40
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Кино
Церемонию кинопремии «Оскар» в 2021 году перенесли из-за коронавируса
Вручение кинопремии «Оскар» в 2021 году перенесли с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
МИР 24 15 июня в 16:46
Кино
Слух дня: Человек-паук появится в сцене после титров «Венома 2»
Согласно источникам сайта WeGotThisCovered, зрители увидят Человека-паука в сцене после титров в сиквеле «Венома».
КиноПоиск 07:09
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Армия и оружие
При столкновении на границе Индии и Китая погибли более 20 военных
Фергана вчера в 18:58
Политика
Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле
В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23