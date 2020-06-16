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Здоровье 16 медиков Калужской области получат медаль «За медицинскую доблесть» 17 июня врио губернатора Калужской области подписал постановление, согласно которому 16 медицинских работников будут награждены медалью "За медицинскую доблесть".