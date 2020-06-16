Экономика
Российская газетаМосковская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета
Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
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Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
В апреле УЕФА сообщил, что возобновление Лиги чемпионов пройдет в формате мини-турнира.
Lenta.ru 10:04
Происшествия
В Рязанской области собака покусала шестерых детей
В Автозаводском районе города Скопина за один день бездомная собака покусала шестерых детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Российская газета 10:26
Политика
Главы МИД России, КНР и Индии проведут видеоконференцию 22 июня
В мае Ван И заявил, что китайско-российское сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволит создать импульс для укрепления двусторонних отношений.
RT на русском вчера в 01:51
Общество
Прокурор запросил сроки для фигурантов дела «Сети»
Где в деле "Сети" настоящий акт устрашения На заседании адвокат Алексей Царев настаивал, что Бояршинов был вовлечен в сообщество незаметно для себя и к каким-либо насильственным действия не готовился.
Собеседник 08:25
Происшествия
В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении
Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 07:41
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM вчера в 04:04
Политика
В РПЦ считают, что курс истории России должен быть связан с основами духовной культуры
Школьный курс истории России должен быть тематически и ценностно связан с программами по основам религиозной культуры и светской этики и основами духовно-нравственной культуры народов России, считает председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
ТАСС 09:33
Культура
Ольгу Бузову обвиняют в плагиате клипа
Пару недель назад телеведущая и певица Ольга Бузова представила новый футуристический клип «Орбит без сахара».
StarHit.ru вчера в 19:00
Киберспорт
Сыграть в Counter-Strike 1.6 теперь можно в браузере
Goroday.ru 15 июня в 20:41
Общество
Россиянам пообещали новое пособие в 3 тысячи рублей
Всем родителям, которые в момент обращения числятся безработными, будут выплачивать по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.
Кавказ Пост вчера в 11:13
Общество
Температура в Москве побила рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.
РИА Новости 09:10
Происшествия
Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве
Американские полицейские выразили поддержку сотрудникам ДПС, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 10:09
Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Политика
Офис Зеленского разработал новый закон об особом статусе Донбасса
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что разработали новый закон об особом статусе Донбасса.
Lenta.ru 09:03
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия вчера в 11:49
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Технологии
«ВКонтакте» и Mail.ru Group начинают использовать общую учётную запись
ВКонтакте Учетная запись ВК уже работает в приложениях сервиса Delivery Club и голосового помощника "Маруся".
Piter.tv 09:29
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Шоу-бизнес
Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца
Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
Ruposters.ru 10:17
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
Общество
Бюджетники Москвы сообщили о просьбах участвовать в онлайн-голосовании
Сотрудники нескольких департаментов столичной мэрии рассказали РБК о получении от руководства устных указаний зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституции.
РБК 10:02
Здоровье
16 медиков Калужской области получат медаль «За медицинскую доблесть»
17 июня врио губернатора Калужской области подписал постановление, согласно которому 16 медицинских работников будут награждены медалью "За медицинскую доблесть".
Kaluga-poisk.ru 10:12
Происшествия
Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП
РИА Новости 10:15
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09