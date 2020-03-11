Финансы

Москва 24Москва 24Рубль в начале торгов колеблется к доллару

Евро в свою очередь вырос на 53 копейки – до 81,03 рубля. Рубль сохраняет повышенную волатильность к доллару и с начала торгов уже несколько раз менял направление динамики, торгуясь в пределах 71,3-71,72 рубля за доллар. Курс евро подскакивал до 81,48 рубля.
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Торги на Московской бирже начались с незначительного роста

Ведомости03:53

Доллар вырос

Lenta.ru03:35

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:25

Рубль продолжает дешеветь. Минус 18 копеек к доллару и 70 копеек к евро в первые минуты торгов

Фонтанка.Ру03:22

Курс доллара в начале торгов снизился до 71,38 рубля

РИА Новости03:08

Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 71,72 рубля, евро - до 81,48

ТАСС03:03

Доллар и евро незначительно выросли на открытии торгов

Коммерсантъ03:26
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В Крыму ФСБ задержала четверых экстремистов

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Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

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Путин встретился с инвесторами. Главное

В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
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На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
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В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
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Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
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Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

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В нынешнем году ожидается практически пятикратный рост: отгрузки достигнут 2 млн единиц.
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Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»

Итальянская "Рома" отказалась лететь в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи", передает официальный сайт римского клуба.
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
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Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.
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Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
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«Сибирь» в пяти матчах выиграла серию у «Автомобилиста»

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Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России

Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России компания ООО «ММС Рус» объявила о старте производства производства Outlander 2020 модельного года.
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Общество

В Нидерландах отложены слушания по делу о крушении MH17

Судебный процесс по делу МН17 стартовал в Нидерландах 9 марта. В качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец.
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Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания

«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
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Наука

Ученые подтвердили права России на расширение шельфа в Арктике

Как сообщало ИА REGNUM, в 2001 году Россия подала заявку на признание за ней участка арктического шельфа, включающего хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.
REGNUM 07:29
Политика

Совфед рассмотрит закон о внесении изменений в Конституцию

В рамках "правительственного часа" перед сенаторами выступит глава Минэнерго Александр Новак, он расскажет об актуальных вопросах развития энергетической инфраструктуры согласно комплексному плану ее модернизации и расширения на период до 2024 года Поправка в Конституцию Членам Совета Федерации в среду предстоит рассмотреть закон о внесении изменений в Конституцию.
ТАСС вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
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РФС обратился за дополнительными разъяснениями по указу мэра Москвы

Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями после указа мэра города Сергея Собянина по коронавирусу, заявили в пресс-службе РФС.
РИА Новости 07:16
Энергетика

Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
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Наука

Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12

Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Live24 06:04
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Дизайнер Марина Голомаздина рассказала о смерти новорожденного сына

Причины трагедии пока не известны Известный российский дизайнер Марина Голомаздина рассказала подписчикам о своей страшной трагедии.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
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Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
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Кроссовер Hyundai Creta умеренно обновился в России

Самый популярный кроссовер в России и четвёртая по продажам модель среди всех классов, Hyundai Creta, в 2019 году нашёл на нашем рынке 71 487 покупателей (+6% к 2018-му).
Драйв вчера в 03:13
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