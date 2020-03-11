Финансы
Москва 24Рубль в начале торгов колеблется к доллару
Евро в свою очередь вырос на 53 копейки – до 81,03 рубля. Рубль сохраняет повышенную волатильность к доллару и с начала торгов уже несколько раз менял направление динамики, торгуясь в пределах 71,3-71,72 рубля за доллар. Курс евро подскакивал до 81,48 рубля.
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Общество
В Крыму ФСБ задержала четверых экстремистов
Бахчисарай, Крым, 11 марта 2020, 16:06 — REGNUM В Крыму задержали четверых участников запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Политика
Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
Экономика
Путин встретился с инвесторами. Главное
В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Общество
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы
На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Происшествия
В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП
Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Футбол
Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»
Происшествия
Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Технологии
Поставки 8K-телевизоров в 2020 году вырастут почти пятикратно
В нынешнем году ожидается практически пятикратный рост: отгрузки достигнут 2 млн единиц.
Футбол
Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»
Итальянская "Рома" отказалась лететь в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи", передает официальный сайт римского клуба.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Музыка
Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.
Происшествия
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Хоккей
«Сибирь» в пяти матчах выиграла серию у «Автомобилиста»
Авто
Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России
Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России компания ООО «ММС Рус» объявила о старте производства производства Outlander 2020 модельного года.
Общество
В Нидерландах отложены слушания по делу о крушении MH17
Судебный процесс по делу МН17 стартовал в Нидерландах 9 марта. В качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец.
Происшествия
Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания
«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
Наука
Ученые подтвердили права России на расширение шельфа в Арктике
Как сообщало ИА REGNUM, в 2001 году Россия подала заявку на признание за ней участка арктического шельфа, включающего хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.
Политика
Совфед рассмотрит закон о внесении изменений в Конституцию
В рамках "правительственного часа" перед сенаторами выступит глава Минэнерго Александр Новак, он расскажет об актуальных вопросах развития энергетической инфраструктуры согласно комплексному плану ее модернизации и расширения на период до 2024 года Поправка в Конституцию Членам Совета Федерации в среду предстоит рассмотреть закон о внесении изменений в Конституцию.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Футбол
РФС обратился за дополнительными разъяснениями по указу мэра Москвы
Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями после указа мэра города Сергея Собянина по коронавирусу, заявили в пресс-службе РФС.
Энергетика
Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии
Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Наука
Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина рассказала о смерти новорожденного сына
Причины трагедии пока не известны Известный российский дизайнер Марина Голомаздина рассказала подписчикам о своей страшной трагедии.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Авто
Кроссовер Hyundai Creta умеренно обновился в России
Самый популярный кроссовер в России и четвёртая по продажам модель среди всех классов, Hyundai Creta, в 2019 году нашёл на нашем рынке 71 487 покупателей (+6% к 2018-му).