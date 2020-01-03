Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТорги на Московской бирже начались с нового максимума

Первые торги на Московской бирже начались с установления нового рекорда. Рублевый индекс биржи к 12:00 достиг отметки 3085,57 пункта, обновив прежний исторический максимум, установленный 30 декабря прошлого года. Рост превысил 1,2% по сравнению с закрытием последних торгов 2019 года.
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Торги на Московской бирже начались с нового максимума

Коммерсантъ04:23

Что будет с российским фондовым рынком в 2020 году

Российская газета00:00

Рынок акций РФ ускорил рост по основным индексам

ПРАЙМ02:34

Рынок РФ открыл первые торги года новым максимумом по индексу МосБиржи

Finam.Ru02:20

Фондовые торги в России открылись в плюсе

Банки.ру02:16

Открытие торгов Мосбиржи вызвало резкий рост индекса IMOEX

Экономика сегодня02:30
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Армия и оружие

В Иране назначили преемника убитого США генерала

Командиром подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции стал Исмаил Каани.
РБК 05:38
Общество

Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима

В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Lenta.ru вчера в 17:45
Политика

В МИД назвали убийство Сулеймани «новой реальностью»

После операции США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Взгляд.ру 06:32
Армия и оружие

Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м

РИА Новости вчера в 00:00
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Армия и оружие

Военные Турции убили в Ираке двоюродного брата лидера РПК

Жертвой турецких военных стал глава разведки повстанцев Метин Арслан. Он был убит на территории Ирака.
REGNUM 05:46
Политика

В Госдуме прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин днем в пятницу, 3 января, прокомментировал убийство в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Аргументы недели 05:13
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Шоу-бизнес

Дочь Абрамовича показала свои пышные формы

Некоторые подписчики остались недовольны внешним видом Софии Абрамович, хотя большинство все же положительно отозвалось о смелом наряде девушки.
RuNews24.ru вчера в 12:58
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Уточняется, что площадь возгорания составила 101 кв. м. Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области.
RT на русском 04:32
Спорт

Фигуристка Лекавалье сдала положительный тест на кокаин

РИА Новости 03:48
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Наука

Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск

Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
N+1 вчера в 07:16
Армия и оружие

Ракетные войска проведут свыше 200 учений в 2020 году

News.ru 05:56
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё

Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё.
Известия 06:09
Футбол

Федор Кудряшов: «Вся эта шумиха сделает Дзюбу еще сильнее»

Ранее фанаты оскорбляли футболиста на игре национальной команды против Сан-Марино(5:0), затем болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего футболиста клуба на матче с «Ростовом».
Спорт-Экспресс 04:16
Происшествия

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК 06:19
Общество

В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей

Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Эхо Москвы 01:30
Политика

СМИ: президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем".
ТАСС 04:01
Политика

Парламент Турции одобрил отправку военных в Ливию

Парламент Турции большинством голосов одобрил отправку турецких военнослужащих в Ливию.
Ведомости вчера в 11:07
Происшествия

В Судане 18 человек погибли при крушении военного самолета

Москва 24 вчера в 16:25
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
Армия и оружие

На Урале и в Поволжье военные впервые получат С-400 «Триумф»

В Самарской и Свердловской областях военные впервые получат зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
РЕН ТВ 05:19
Политика

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости вчера в 12:39
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Происшествия

На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
RT на русском 01 января в 11:15
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
РИА Новости 04:39
Технологии

Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели

Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.
The GEEK вчера в 03:51
Как работают Яндекс.Новости?
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