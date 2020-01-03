Первые торги на Московской бирже начались с установления нового рекорда. Рублевый индекс биржи к 12:00 достиг отметки 3085,57 пункта, обновив прежний исторический максимум, установленный 30 декабря прошлого года. Рост превысил 1,2% по сравнению с закрытием последних торгов 2019 года.

Торги на Московской бирже начались с нового максимума

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