Экономика
КоммерсантъТорги на Московской бирже начались с нового максимума
Первые торги на Московской бирже начались с установления нового рекорда. Рублевый индекс биржи к 12:00 достиг отметки 3085,57 пункта, обновив прежний исторический максимум, установленный 30 декабря прошлого года. Рост превысил 1,2% по сравнению с закрытием последних торгов 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Армия и оружие
В Иране назначили преемника убитого США генерала
Командиром подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции стал Исмаил Каани.
Общество
Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима
В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Политика
В МИД назвали убийство Сулеймани «новой реальностью»
После операции США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Армия и оружие
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Армия и оружие
Военные Турции убили в Ираке двоюродного брата лидера РПК
Жертвой турецких военных стал глава разведки повстанцев Метин Арслан. Он был убит на территории Ирака.
Политика
В Госдуме прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин днем в пятницу, 3 января, прокомментировал убийство в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича показала свои пышные формы
Некоторые подписчики остались недовольны внешним видом Софии Абрамович, хотя большинство все же положительно отозвалось о смелом наряде девушки.
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Уточняется, что площадь возгорания составила 101 кв. м. Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области.
Спорт
Фигуристка Лекавалье сдала положительный тест на кокаин
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Наука
Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск
Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё
Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё.
Футбол
Федор Кудряшов: «Вся эта шумиха сделает Дзюбу еще сильнее»
Ранее фанаты оскорбляли футболиста на игре национальной команды против Сан-Марино(5:0), затем болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего футболиста клуба на матче с «Ростовом».
Происшествия
В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией
В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Политика
СМИ: президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста
Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем".
Политика
Парламент Турции одобрил отправку военных в Ливию
Парламент Турции большинством голосов одобрил отправку турецких военнослужащих в Ливию.
Происшествия
В Судане 18 человек погибли при крушении военного самолета
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Армия и оружие
На Урале и в Поволжье военные впервые получат С-400 «Триумф»
В Самарской и Свердловской областях военные впервые получат зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Политика
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели
Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.