Финансы

КоммерсантъКоммерсантъТорги на Московской бирже начались с нового максимума

Первые торги на Московской бирже начались с установления нового рекорда. Рублевый индекс биржи к 12:00 достиг отметки 3085,57 пункта, обновив прежний исторический максимум, установленный 30 декабря прошлого года. Рост превысил 1,2% по сравнению с закрытием последних торгов 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Торги на Московской бирже начались с нового максимума

Коммерсантъ04:23

Что будет с российским фондовым рынком в 2020 году

Российская газета00:00

Рынок акций РФ ускорил рост по основным индексам

ПРАЙМ02:34

Рынок РФ открыл первые торги года новым максимумом по индексу МосБиржи

Finam.Ru02:20

Фондовые торги в России открылись в плюсе

Банки.ру02:16

Открытие торгов Мосбиржи вызвало резкий рост индекса IMOEX

Экономика сегодня02:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон подтвердил свою причастность к убийству иранского генерала

Пентагон подтвердил, что вооруженные силы США провели операцию против главы спецподразделения «Эль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
Известия вчера в 22:27
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Теннис

Сборная США перед матчем с Россией уступила Норвегии на ATP Cup

Сборная Норвегии встретилась с командой США в рамках стартового матча группы D турнира, проходящего под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), - ATP Cup.
Газета.Ru 04:50
Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Армия и оружие

Китай призвал США к сдержанности после убийства Сулеймани

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан попросил США проявить сдержанность после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Известия 03:23
Общество

Опубликовано видео «самолетных» учений Ка-27 в Черном море

Летчики палубной авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку вертолетов Ка-27 на палубу фрегата "Адмирал Григорович", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 03:34
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал своих детей на видео 5-летней давности

На опубликованном видео 5-летней давности запечатлены дети Галкина и Пугачевой, которые вышли на улицу посмотреть на первый снег.
Дни24 вчера в 22:10
Происшествия

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек

Число инфицированных неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек.
ТАСС 04:59
Общество

Житель Смоленской области выиграл в лотерею миллион рублей

Как сообщили в пресс-службе «Русского лото», по итогам розыгрыша в первый день нового года удача улыбнулась жителю Смоленской области.
SmolDaily вчера в 02:29
Армия и оружие

Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Lenta.ru 01 января в 20:37
Общество

Жена онколога Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Армия и оружие

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Вероятно, МиГ-36 унаследует двигатели МиГ-35, мощный набор датчиков, низкие требования к техническому обслуживанию и доступ к боеприпасам следующего поколения, таким как гиперзвуковая ракета Р-37М.
Российская газета 02:54
Происшествия

В Нижнем Новгороде рейсовый автобус врезался в столб

Информация о ДТП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 3 января в 7.56.
Ньюс-НН 01:42
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Политика

США ввели санкции против министра обороны Кубы

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса.
АБН вчера в 18:36
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 01 января в 08:23
Наука

Вакцина от гриппа помогла в борьбе с опасными раковыми опухолями

Ученые активировали иммунитет больных мышей вирусом гриппа и применили вирусную вакцину.
ToDay News Ufa вчера в 11:13
Футбол

СМИ узнали, почему «Зенит» не предлагает новый контракт Ивановичу

Как сообщает источник, сербский футболист настаивает на новом двухлетнем контракте с сохранением текущей заработной платы, однако руководство клуба не спешит его подписывать, принимая во внимание возраст защитника.
Матч ТВ 03:58
Армия и оружие

NI поставил российскую морскую пехоту в тройку лучших в мире

РБК 00:42
Интернет

Заблокированный в России Telegram получил масштабное обновление

Telegram, несмотря на официальную блокировку, продолжает набирать популярность на территории России.
Ferra 04:39
Авто

Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России

В документе указано, что моторная гамма модели будут такая же, как и универсала ProCeed, а точнее турбомоторы объёмом 1,4 и 1,6 литра.
Газета DAILY 31.12.19 в 08:20
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:48
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Происшествия

На Урале полицейские застрелили напавшего на них мужчину

Под Камышловом полицейские застрелили пьяного молодого человека, который напал на них с монтировкой.
URA.Ru 01 января в 10:57
Космос

Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Vevby.ru вчера в 23:39
Авто

Новое поколение Hyundai Elantra готовится к выходу на рынок

Представители корейского концерна Hyundai сообщили о новинке, которая должна появиться на рынке в середине 2020 года.
Актуальные Новости вчера в 03:35
Политика

Слуцкий предположил, что ситуация в Ираке может стать темой для обсуждения в Совбезе ООН

Ситуация с ударами США по объектам в Сирии и Ираке могла бы стать темой для обсуждения в Совете безопасности ООН.
ТАСС 04:49
Общество

Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима

В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Lenta.ru вчера в 17:45
Спорт

В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
Чемпионат 02:38
Общество

Нидерланды отказались от названия «Голландия»

С 1 января 2020 года название «Голландия» официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Вечерняя Москва 01 января в 23:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное