Финансы
КоммерсантъТорги на Московской бирже начались с нового максимума
Первые торги на Московской бирже начались с установления нового рекорда. Рублевый индекс биржи к 12:00 достиг отметки 3085,57 пункта, обновив прежний исторический максимум, установленный 30 декабря прошлого года. Рост превысил 1,2% по сравнению с закрытием последних торгов 2019 года.
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Армия и оружие
Пентагон подтвердил свою причастность к убийству иранского генерала
Пентагон подтвердил, что вооруженные силы США провели операцию против главы спецподразделения «Эль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Теннис
Сборная США перед матчем с Россией уступила Норвегии на ATP Cup
Сборная Норвегии встретилась с командой США в рамках стартового матча группы D турнира, проходящего под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), - ATP Cup.
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Китай призвал США к сдержанности после убийства Сулеймани
Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан попросил США проявить сдержанность после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Общество
Опубликовано видео «самолетных» учений Ка-27 в Черном море
Летчики палубной авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку вертолетов Ка-27 на палубу фрегата "Адмирал Григорович", сообщает телеканал "Звезда".
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал своих детей на видео 5-летней давности
На опубликованном видео 5-летней давности запечатлены дети Галкина и Пугачевой, которые вышли на улицу посмотреть на первый снег.
Происшествия
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек
Число инфицированных неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек.
Общество
Житель Смоленской области выиграл в лотерею миллион рублей
Как сообщили в пресс-службе «Русского лото», по итогам розыгрыша в первый день нового года удача улыбнулась жителю Смоленской области.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Армия и оружие
Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60
Вероятно, МиГ-36 унаследует двигатели МиГ-35, мощный набор датчиков, низкие требования к техническому обслуживанию и доступ к боеприпасам следующего поколения, таким как гиперзвуковая ракета Р-37М.
Происшествия
В Нижнем Новгороде рейсовый автобус врезался в столб
Информация о ДТП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 3 января в 7.56.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Политика
США ввели санкции против министра обороны Кубы
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Наука
Вакцина от гриппа помогла в борьбе с опасными раковыми опухолями
Ученые активировали иммунитет больных мышей вирусом гриппа и применили вирусную вакцину.
Футбол
СМИ узнали, почему «Зенит» не предлагает новый контракт Ивановичу
Как сообщает источник, сербский футболист настаивает на новом двухлетнем контракте с сохранением текущей заработной платы, однако руководство клуба не спешит его подписывать, принимая во внимание возраст защитника.
Интернет
Заблокированный в России Telegram получил масштабное обновление
Telegram, несмотря на официальную блокировку, продолжает набирать популярность на территории России.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России
В документе указано, что моторная гамма модели будут такая же, как и универсала ProCeed, а точнее турбомоторы объёмом 1,4 и 1,6 литра.
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Происшествия
На Урале полицейские застрелили напавшего на них мужчину
Под Камышловом полицейские застрелили пьяного молодого человека, который напал на них с монтировкой.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Авто
Новое поколение Hyundai Elantra готовится к выходу на рынок
Представители корейского концерна Hyundai сообщили о новинке, которая должна появиться на рынке в середине 2020 года.
Политика
Слуцкий предположил, что ситуация в Ираке может стать темой для обсуждения в Совбезе ООН
Ситуация с ударами США по объектам в Сирии и Ираке могла бы стать темой для обсуждения в Совете безопасности ООН.
Общество
Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима
В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Спорт
В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»
Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
Общество
Нидерланды отказались от названия «Голландия»
С 1 января 2020 года название «Голландия» официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.