Экономика
КоммерсантъТорги на Московской бирже начались с нового максимума
Первые торги на Московской бирже начались с установления нового рекорда. Рублевый индекс биржи к 12:00 достиг отметки 3085,57 пункта, обновив прежний исторический максимум, установленный 30 декабря прошлого года. Рост превысил 1,2% по сравнению с закрытием последних торгов 2019 года.
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Энергетика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Спорт
Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»
Норвежская лыжница Астрид Якобсен одержала победу в масс-старте на 10 километров классическим стилем в рамках этапа "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Культура
В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Армия и оружие
Они знали? В США за сутки вышла статья с намёком на убийство генерала Сулеймани
Крайне странный материал вышел в американском издании The New York Times 2 января — за день до ракетной атаки США на аэропорт Багдада, в результате которой был убит командующий элитными силами специального назначения «Кудс» иранский генерал Касем Сулеймани.
Политика
СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина
Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Политика
В Госдуме прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин днем в пятницу, 3 января, прокомментировал убийство в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Футбол
Четыре представителя РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре представителя клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в список 50 лучших молодых игроков (не старше 21 года) 2019 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Политика
Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства генерала Сулеймани
Тысячи людей вышли на улицы в Иране после известия об убийстве генерала Корпуса Стражей Исламской революции и главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
Общество
В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье
В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
Футбол
Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe
Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.
Авто
Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера
У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
Общество
Власти Нидерландов отменили название «Голландия»
С 1 января 2020 года название «Голландия» официально прекратило существование в качестве обозначения государства Нидерланды.
Политика
В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире
Американский журнал The National Interest включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире, отметив её хорошую подготовку и боеспособность.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Футбол
«Ливерпуль» не проигрывает в премьер-лиге ровно год
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Экономика
Пенсии в России повысили на 6,6%
Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Экономика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Общество
Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией
Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.
Хоккей
Сборная России по хоккею уверенно победила Швейцарию в полуфинале МЧМ
Происшествия
По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова раскрыла пол ребенка
Одни желают счастья женщине и говорят, что она будет прекрасной мамой — это видно по тому, как экс-супруга Григорьева-Апполонова заботится о двух старших детях, рожденных в браке со знаменитостью.
Кино
Два новых ролика с отработками сцен сражения из первого сезона «Ведьмака»
Владимир Фурдик, который занимался хореографией боев в первом сезоне «Ведьмака», опубликовал два новых ролика с отработками сцен сражения.
Футбол
Азар пропустит Суперкубок Испании
Полузащитник «Реала» Эден Азар не примет участие в Суперкубке Испании. Об этом сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.
Общество
Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, присуждающее премии правительства России в области средств массовой информации за 2019 год, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал денежные купюры источником инфекции
Бумажные деньги являются превосходным рассадником инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора.