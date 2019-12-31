Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТорги на Московской бирже начались с нового максимума

Первые торги на Московской бирже начались с установления нового рекорда. Рублевый индекс биржи к 12:00 достиг отметки 3085,57 пункта, обновив прежний исторический максимум, установленный 30 декабря прошлого года. Рост превысил 1,2% по сравнению с закрытием последних торгов 2019 года.
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Торги на Московской бирже начались с нового максимума

Коммерсантъ04:23

«Рынок — существо вообще без памяти». На Московской бирже индекс обновил исторический максимум

BFM.ru08:03

Рынок акций РФ ускорил рост по основным индексам

ПРАЙМ02:34

Рынок РФ открыл первые торги года новым максимумом по индексу МосБиржи

Finam.Ru02:20

Фондовые торги в России открылись в плюсе

Банки.ру02:16

Открытие торгов Мосбиржи вызвало резкий рост индекса IMOEX

Экономика сегодня02:30
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Энергетика

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Московский Комсомолец 02:36
Спорт

Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Астрид Якобсен одержала победу в масс-старте на 10 километров классическим стилем в рамках этапа "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
РИА Новости 07:57
Культура

В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Ридус 31.12.19 в 06:02
Армия и оружие

Они знали? В США за сутки вышла статья с намёком на убийство генерала Сулеймани

Крайне странный материал вышел в американском издании The New York Times 2 января — за день до ракетной атаки США на аэропорт Багдада, в результате которой был убит командующий элитными силами специального назначения «Кудс» иранский генерал Касем Сулеймани.
Rusvesna.su 07:13
Политика

СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
РБК 07:23
Политика

В Госдуме прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин днем в пятницу, 3 января, прокомментировал убийство в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Аргументы недели 05:13
Футбол

Четыре представителя РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА

Четыре представителя клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в список 50 лучших молодых игроков (не старше 21 года) 2019 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
ТАСС Спорт вчера в 06:51
Политика

Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства генерала Сулеймани

Тысячи людей вышли на улицы в Иране после известия об убийстве генерала Корпуса Стражей Исламской революции и главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
ТК Звезда 06:30
Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
РИА Новости 01 января в 01:00
Футбол

Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe

Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.
Чемпионат 05:48
Авто

Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера

У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
АвтоВзгляд 00:30
Общество

Власти Нидерландов отменили название «Голландия»

С 1 января 2020 года название «Голландия» официально прекратило существование в качестве обозначения государства Нидерланды.
Профиль вчера в 01:59
Политика

В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
РЕН ТВ 04:45
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире, отметив её хорошую подготовку и боеспособность.
RT на русском 00:46
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Футбол

«Ливерпуль» не проигрывает в премьер-лиге ровно год

Российская газета 02:41
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в январе

В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
РИА Новости 07:19
Экономика

Пенсии в России повысили на 6,6%

Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 01 января в 04:36
Экономика

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
РБК вчера в 21:38
Общество

Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией

Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.
Московский Комсомолец 06:29
Хоккей

Сборная России по хоккею уверенно победила Швейцарию в полуфинале МЧМ

iReactor вчера в 09:10
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова раскрыла пол ребенка

Одни желают счастья женщине и говорят, что она будет прекрасной мамой — это видно по тому, как экс-супруга Григорьева-Апполонова заботится о двух старших детях, рожденных в браке со знаменитостью.
StarHit.ru 06:30
Кино

Два новых ролика с отработками сцен сражения из первого сезона «Ведьмака»

Владимир Фурдик, который занимался хореографией боев в первом сезоне «Ведьмака», опубликовал два новых ролика с отработками сцен сражения.
Cyber.sports.ru вчера в 06:48
Футбол

Азар пропустит Суперкубок Испании

Полузащитник «Реала» Эден Азар не примет участие в Суперкубке Испании. Об этом сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.
ProstoProSport 05:55
Общество

Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, присуждающее премии правительства России в области средств массовой информации за 2019 год, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 05:10
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Здоровье

Роспотребнадзор назвал денежные купюры источником инфекции

Бумажные деньги являются превосходным рассадником инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
БИЗНЕС Online 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
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