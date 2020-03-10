Курс евро увеличился на 5 рублей и 21 копейку, оказавшись на уровне 82,72 рубля. Падение американских индексов стало сильнейшим с кризиса 2008 года. Российский рынок акций и валютный рынок 9 марта были закрыты из-за праздника.

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Футбол ЦСКА проиграл «Ростову» после двух удалений В одном из центральных матче 21 тура чемпионата России «Ростов» в родных стенах одержал победу над московским ЦСКА со счётом 3:2. При этом стоит отметить, что в матче арбитр удалил двух игроков «армейцев» и назначил три пенальти — два в ворота «красно-синих» и один в ворота ростовчан.

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