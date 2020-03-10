Финансы
BFM.ruРоссийские биржевые индексы открылись резким снижением
Курс евро увеличился на 5 рублей и 21 копейку, оказавшись на уровне 82,72 рубля. Падение американских индексов стало сильнейшим с кризиса 2008 года. Российский рынок акций и валютный рынок 9 марта были закрыты из-за праздника.
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Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Экономика
ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть
Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
Общество
В Белоруссии число заболевших коронавирусом выросло до девяти человек
МИНЗДРАВ БЕЛОРУССИИ СООБЩИЛ, ЧТО ПОДТВЕРЖДЕНЫ ЕЩЕ ТРИ СЛУЧАЯ ИНФИЦИРОВАНИЯ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ В СТРАНЕ, ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВОЗРОСЛО ДО 9 РИА НОВОСТИ
Политика
Путин назвал чушью заявления о роли Сталина в развязывании войны
Президент России Владимир Путин во вторник, 10 марта, назвал «чушью собачьей» заявления об ответственности советского лидера Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны.
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Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
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Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные продукты
Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне падения курса рубля, при этом допускает подорожание продукции, которая не производится в России, заявили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
Политика
В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера
Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
Здоровье
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.
Экономика
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Армия и оружие
Медицинские отряды спецназначения появятся в каждом военном округе
По информации «Известий», численность каждого МОСН составит порядка 200 военных медиков.
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%
В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
Футбол
Голкипер «Уфы» Беленов вошёл в клуб Яшина, сыграв 100 матчей на ноль
Вратарь «Уфы» Александр Беленов стал членом клуба Льва Яшина, сыграв 100-й матч на ноль за карьеру.
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» после двух удалений
В одном из центральных матче 21 тура чемпионата России «Ростов» в родных стенах одержал победу над московским ЦСКА со счётом 3:2. При этом стоит отметить, что в матче арбитр удалил двух игроков «армейцев» и назначил три пенальти — два в ворота «красно-синих» и один в ворота ростовчан.
Армия и оружие
США начали вывод своих войск из Афганистана
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Политика
«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию во втором чтении
Фракция "Единая Россия", имеющая большинство в Государственной думе, поддержит законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении.
Единоборства
Украинский боец UFC обрадовался падению курса рубля
Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов, выступающий в UFC, обрадовался падению цен на нефть и последующему падению курса рубля.
Политика
Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
Футбол
Федун ответил, как финансовый кризис может повлиять на «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» ответил на вопрос, как финансовый кризис может повлиять на его клуб.
Космос
Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса
В 2018 году первый заместитель гендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов в интервью РИА Новости рассказал, что российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, который будет способен передавать энергию Солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, в том числе в Арктику.
Общество
Умер актер Владимир Михайловский
Экономика
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили
О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Происшествия
В Москве мужчина повредил машину полиции и сломал нос инспектору ППС
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что сотрудник полиции попытался остановить нетрезвого дебошира, который повредил служебную полицейскую машину, в ответ на это молодой человек ударил его ногой в лицо, сломав ему нос.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Шоу-бизнес
В Омске бойфренд сделал предложение солистке группы Artik & Asti
Накануне, 8 марта, в Омске состоялся концерт группы Artik & Asti.
Армия и оружие
Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3
Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Авто
Дилеры раскрыли цены Geely Coolray
Новый компактный кроссовер Geely Coolray, прием заказов на который в России уже начался, будет стоить 1 449 990 рублей за предтоповую версию Flagship.
Футбол
«Ливерпуль» еще приблизился к чемпионству в АПЛ
Сегодня «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» со счетом 2:1 в 2-м туре АПЛ.