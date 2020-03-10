10 марта рынок акций открылся падением индексов Московской биржи и РТС на 10-10,9%. Доллар вырос до 72,8 рубля, евро — до 82,6 рубля. С 7 по 9 марта торги не велись из-за праздника 8 марта.

Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже

Общество В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.

Политика Госдума одобрила поправки в конституцию Госдума во втором — основном — чтении приняла законопроект о поправках к Конституции РФ.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Политика В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17 Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Интернет Популярные блокировщики рекламы уличили в сборе личных данных Ресурс BuzzFeedNews провел расследование и обнаружил, что ряд популярных блокировщиков рекламы и VPN-сервисов тесно связан с аналитической компанией Sensor Tower.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Политика Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки» Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.

Энергетика Новак оценил сроки восстановления цен на нефть Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Общество Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.

Экономика ЦБ отказался от оферты миноритарным акционерам Сбербанка ЦБ откажется от оферты миноритарным акционерам Сбербанка при продаже банка правительству, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на бюджетном комитете Госдумы.

Политика Путин оценил ситуацию с ценами на нефть Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.

Общество Италия целиком закрылась на карантин Правительство Италии распространило карантинные меры на всю территорию страны. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.