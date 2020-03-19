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Политика Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.

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Общество ВОЗ оценила меры России по борьбе с коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что Россия предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов в целях борьбы с распространением коронавируса, заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

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Общество «20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.

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Транспорт На российских дорогах появится новый знак Новый дорожный знак планируется устанавливать вне населённого пункта за 150 – 300 метров до зоны видеофиксации, а в населённом пункте – на въезде в него.

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