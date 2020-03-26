Финансы
ВедомостиТорги на Московской бирже открылись падением рубля
Торги на Московской бирже 26 марта начались с падения рубля. На 10:07 мск курс доллара – 78,83 руб. (плюс 58 коп.), курс евро – 86,09 руб. (плюс 99 коп.). Индекс Мосбиржи к моменту публикации потерял 0,74%, снизившись до 2435,82 пункта.
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Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18
Комсомольская правда03:44
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