Торги на Московской бирже 26 марта начались с падения рубля. На 10:07 мск курс доллара – 78,83 руб. (плюс 58 коп.), курс евро – 86,09 руб. (плюс 99 коп.). Индекс Мосбиржи к моменту публикации потерял 0,74%, снизившись до 2435,82 пункта.

Биатлон Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.

Экономика Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Общество В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.

Общество Минтруд пообещал с апреля по-новому рассчитывать размер больничного По словам главы ведомства Антона Котякова, улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 млн человек, а для осуществления выплат понадобится дополнительно около 7 млрд руб. В ведомстве отметили, что сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Политика В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса Правительство РФ вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя "редкое легкомыслие", откажется соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Авто Новый Cadillac Escalade превратили в роскошный мобильный офис Тюнеры превратили интерьер нового внедорожника Escalade в мобильный офис, имеющий два больших кресла и пару менее роскошных сидений напротив.

Технологии В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).

Общество Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.