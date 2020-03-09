Экономика
ФАНТорги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись падением индексов
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже ключевые индексы значительно снизились. Это произошло на фоне новостей о распространении нового типа коронавируса и падения стоимости нефти.
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Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Энергетика
Bloomberg: «Роснефть» может увеличить добычу нефти с апреля
Крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть" готова увеличить добычу нефти с апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
Экономика
В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Армия и оружие
Хитрыми маршрутами. Как «Академик Черский» маневрирует от санкций США
"Черский" избрал очень хитрую тактику передвижения. Сначала после выхода из порта Находки конечной точкой маршрута был обозначен Сингапур.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Наука
Создана пятиметровая микроволновая квантовая линия связи
Рекордно длинную микроволновую когерентную связь между двумя сверхпроводящими квантовыми системами смогли реализовать физики из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich).
Общество
ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
Музыка
Появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
На канале «Ютубер» в мессенджере Telegram обнародовали возможный отрывок новой песни группы Little Big, которая на предстоящем Евровидении-2020 в Нидерландах представит Россию.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Общество
В Италии рассказали о работе зоны безопасности на севере страны
Область Ломбардия, где были выявлены основные очаги заражения, а также еще 14 северных провинций страны в циркуляре, который подписала глава МВД Италии Лучана Ламорджезе, названы зоной "усиленного сдерживания".
Гаджеты
Появились фото шестиядерного CPU Intel Core i5-10400
Ресурс Videocardz опубликовал фото шестиядерного процессора Intel Core i5-10400 Comet Lake-S.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2
Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
Финансы
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
Армия и оружие
Reuters: командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом
Пресс-служба Армии (Сухопутных войск) США сообщила, что командующий армией США в Европе Кристофер Каволи мог заразиться коронавирусом нового типа.
Политика
Суд в Нидерландах: Россия отправляла на Украину два «Бука»
Суду предстоит, в частности, разобрать версию о том, что причиной крушения Boeing рейса MH17 стал удар из зенитно-ракетной установки «Бук», которая якобы попала в Донбасс из России.
Хоккей
ЦСКА одержал волевую победу в матче с «Торпедо» и выиграл серию – 4-0
В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции нижегородское «Торпедо» на стадионе «Нагорный» принимало московский ЦСКА.
Экономика
Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
Политика
Два человека присоединились к участникам голодовки в Абхазии
К участникам голодовки в Сухуме, требующим принятия 20-й статьи Конвенции ООН, присоединились еще два человека Марина Агрба и Алина Ачба, сообщает 8 марта "Спутник-Абхазия".
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ
Вчера на Донбассе был уничтожен грузовик вооруженных сил Украины. Машина была поражена из противотанкового ракетного комплекса.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о «черной полосе» в своей жизни
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова сообщила читателям о «черной полосе» в ее жизни.
Армия и оружие
Террористы ПНС Ливии перешли в наступление на войска ЛНА
Футбол
Официально: чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что со вторника в стране будут остановлены все спортивные соревнования.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Политика
Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Игры
В Сети опубликовали релизный трейлер Black Mesa
Создателями ремейка стала группа независимых разработчиков Crowbar Collective: на переосмысление игры авторы потратили 14 лет.
Происшествия
В Грузии пропали туристы из Нидерландов и Ирана
Полиция ищет 23-летнего туриста из Нидерландов Сиима Виггера, пропавшего 7 марта в городе Кутаиси (второй по величине город Грузии), сообщают в понедельник грузинские СМИ.
Футбол
«Сассуоло» разгромил «Брешию» благодаря дублю Капуто
В 26-м туре Серии А «Сассуоло» на своем поле разгромил «Брешию» со счетом 3:0.