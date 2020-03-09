Экономика
КоммерсантъБиржи США открылись падением на 7%
По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,82%, до 7990,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7% до 2764,21 пунктов.
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Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
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Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
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Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Энергетика
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Курс рубля продолжает падать
Курс доллара на международных торгах 9 марта превысил 75 рублей, обновив максимум впервые за 4 года.
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Известный украинский юрист и бывший заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов пообещал «полностью ликвидировать» радикалов в стране.
Экономика
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Шоу-бизнес
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Армия и оружие
Forbes нашел слабое место в системе ПРО США
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В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Финансы
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
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Мошенники сменили гендиректора НКЦ и потратили капитал на шампанское
Мошенники в декабре 2019 года сумели фиктивно сменить гендиректора ООО «Национальный космический центр» (НКЦ) с почетного строителя России Андрея Антипова на курьера-регистратора Берика Мухтубаева и через подложные документы сняли со счета НКЦ 2 млн рублей, потратив их на шампанское.
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Певица МакSим выписалась из клиники
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Кристина Агилера записала песню к фильму «Мулан»
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«Зона безопасности» спасает луны от смертельного падения на планеты
Экономика
ГЧП Элегест–Кызыл–Курагино — один из крупнейших в России проектов
В среднем в России ежегодно заключается порядка 500 новых соглашений с объемом инвестиций порядка 280 млрд рублей.