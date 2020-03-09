Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБиржи США открылись падением на 7%

По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,82%, до 7990,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7% до 2764,21 пунктов.
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Американские биржи открылись падением на 7%

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Курс рубля продолжает падать

Курс доллара на международных торгах 9 марта превысил 75 рублей, обновив максимум впервые за 4 года.
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