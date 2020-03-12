Экономика

ВедомостиВедомостиТорги на американских биржах приостановлены из-за резкого падения

Американские рынки открылись 12 марта падением индекса S&P 500 на 7%, что привело к автоматической приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже на 15 минут. По данным на 16.41 мск, S&P 500 упал на 7,98%, Dow Jones – на 7,20%.
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Фондовые торги в США закрылись падением индексов

ТАСС09 марта в 18:22

Торги на американских биржах приостановлены из-за резкого падения

Ведомости09:47

Индексы США закрылись ростом 3,9-4,7% на фоне обещаний поддержки экономики

ПРАЙМ10 марта в 16:26

Торги в США остановили из-за обвала рынка

Forbes10:10

Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке

РИА Новости09 марта в 10:14

Торги на биржах США приостанавливали из-за резкого падения при открытии

Аргументы и Факты09 марта в 10:10

Торги на американских биржах приостановили из-за падения на 7%

РБК09 марта в 09:46
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Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:49
Энергетика

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
РБК 09:17
Происшествия

Первый случай смерти от коронавируса отмечен в Азербайджане

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Азербайджане. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб при правительстве республики.
ТАСС 10:09
Киберспорт

ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса

Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.
Metaratings 05:00
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $33 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 8,44% — до $32,77 за баррель.
RT на русском 09:54
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Политика

Даже «ядерный вариант» США не остановит «Северный поток — 2»

По мнению специалиста, даже «ядерный вариант» Соединенных Штатов не сможет остановить прокладку «Северного потока — 2».
Политическая Экспертиза 04:20
Футбол

ЦСКА путем жеребьевки определит фанатов, которых пустят на матчи РПЛ

Путем жеребьевки будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.
Газета.Ru 07:03
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 вчера в 03:17
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Культура

Вдова Магомаева одобрила сыгравшего его Биковича

Вдова советского эстрадного певца Муслима Магомаева Тамара Синявская оценила выбор актера на главную роль в сериале о нем. По мнению Синявской, сербский артист Милош Бикович больше всех подошел на роль Магомаева.
Газета.Ru 10 марта в 06:06
Политика

Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

Lenta.ru 06:36
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

Студия Pixar опубликовала на своем YouTube-канале трейлер мультфильма "Душа". Режиссерами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
Piter.tv 09:54
Политика

Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян

Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию.
Lenta.ru 08:40
Экономика

Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:02
Политика

Терешкова назвала людей, критикующих ее поправку, «не любящими страну»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова назвала критикующих ее поправку людьми, которые не любят страну, сообщает РИА Новости.
Москва 24 07:36
Политика

Глава Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по состоянию здоровья

Глава города Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
ТАСС 10:03
Экономика

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:40
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 10:53
Общество

Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Право.ру вчера в 11:43
Хоккей

ИИХФ опровергла информацию об отмене Чемпионата мира по хоккею

Сегодня в твиттере «Hockey News» появилась информация о том, что было принято решение об отмене Чемпионата мира по хоккею.
ГЛАС.RU 11:00
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Происшествия

Участники банды «Ключевские» получили 144 года тюрьмы за 12 убийств

Lenta.ru 03:29
Игры

Классическую игру в мире «Бегущего по лезвию» восстановят для консолей и PC

Nightdive Studios и Alcon Entertainment обновят классическую игру в мире «Бегущего по лезвию» для консолей и PC.
Игромания.ру 10:59
Шоу-бизнес

Поклонники Шепелева раскритиковали нового ведущего шоу «На самом деле»

Вечерняя Москва вчера в 09:23
Авто

Дебют нового Hyundai Elantra состоится 25 марта

Сегодня стало известно, что обновленный седан Hyundai Elantra официально рассекретят 25 марта.
Faktom вчера в 03:00
Игры

Палач, настало твоё время: вышел релизный трейлер DOOM Eternal

3DNews 10:37
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости вчера в 04:20
Футбол

УЕФА может приостановить Лигу чемпионов из-за коронавируса

УЕФА может принять решение о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за коронавируса, об этом рапортует издание El Larguero со ссылкой на журналиста Хавьера Маталланаса.
Евро-футбол.ру 01:33
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