Экономика
ВедомостиТорги на американских биржах приостановлены из-за резкого падения
Американские рынки открылись 12 марта падением индекса S&P 500 на 7%, что привело к автоматической приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже на 15 минут. По данным на 16.41 мск, S&P 500 упал на 7,98%, Dow Jones – на 7,20%.
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Торги на биржах США приостанавливали из-за резкого падения при открытии
Аргументы и Факты09 марта в 10:10
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Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
Происшествия
Первый случай смерти от коронавируса отмечен в Азербайджане
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Азербайджане. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб при правительстве республики.
Киберспорт
ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса
Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $33 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 8,44% — до $32,77 за баррель.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Политика
Даже «ядерный вариант» США не остановит «Северный поток — 2»
По мнению специалиста, даже «ядерный вариант» Соединенных Штатов не сможет остановить прокладку «Северного потока — 2».
Футбол
ЦСКА путем жеребьевки определит фанатов, которых пустят на матчи РПЛ
Путем жеребьевки будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Культура
Вдова Магомаева одобрила сыгравшего его Биковича
Вдова советского эстрадного певца Муслима Магомаева Тамара Синявская оценила выбор актера на главную роль в сериале о нем. По мнению Синявской, сербский артист Милош Бикович больше всех подошел на роль Магомаева.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Студия Pixar опубликовала на своем YouTube-канале трейлер мультфильма "Душа". Режиссерами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
Политика
Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян
Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию.
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Терешкова назвала людей, критикующих ее поправку, «не любящими страну»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова назвала критикующих ее поправку людьми, которые не любят страну, сообщает РИА Новости.
Политика
Глава Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по состоянию здоровья
Глава города Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины
Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Хоккей
ИИХФ опровергла информацию об отмене Чемпионата мира по хоккею
Сегодня в твиттере «Hockey News» появилась информация о том, что было принято решение об отмене Чемпионата мира по хоккею.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Игры
Классическую игру в мире «Бегущего по лезвию» восстановят для консолей и PC
Nightdive Studios и Alcon Entertainment обновят классическую игру в мире «Бегущего по лезвию» для консолей и PC.
Шоу-бизнес
Поклонники Шепелева раскритиковали нового ведущего шоу «На самом деле»
Авто
Дебют нового Hyundai Elantra состоится 25 марта
Сегодня стало известно, что обновленный седан Hyundai Elantra официально рассекретят 25 марта.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Футбол
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов из-за коронавируса
УЕФА может принять решение о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за коронавируса, об этом рапортует издание El Larguero со ссылкой на журналиста Хавьера Маталланаса.