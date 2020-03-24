Экономика

РБКРБКТорги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%

Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%

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Фондовые биржи США открылись ростом на 7–8%

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Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским»

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".
Газета.Ru 16:11
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Фабрегас: «Хаби Алонсо умолял о переходе в „Арсенал“»

Sport24.ru 11:16
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Политика

Мишустин уволил Жарова с должности главы Роскомнадзора

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
News.ru вчера в 13:58
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ 11:19
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service 09:35
Общество

В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:55
Общество

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс вчера в 06:23
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
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Барбара Брыльска борется с раком

78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Российская газета вчера в 05:04
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

Назван средний возраст погибших от коронавируса

Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.
Городовой 02:56
Здоровье

Berlingske (Дания): Россия протестировала на коронавирус 163 тысячи человек, но нашла меньше заболевших, чем остальные (Berlingske)

Россия относится к числу стран, которые проверили на коронавирус больше всего людей.
ИноСМИ 17:14
Шоу-бизнес

Мадонна в ванне записала видео о коронавирусе

ToDay News Ufa вчера в 07:47
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Piter.tv вчера в 15:20
Финансы

Российские банки поднимают ставки по ипотеке

Ряд банков РФ увеличили ставки ипотеке и вкладам.
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Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

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Наука

В Австралии обнаружен возможный предок людей и большинства животных

Биологи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили останки одного из древнейших животных на планете, которое обитало в Южной Австралии около 555 млн лет назад.
RT на русском 16:10
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Брюса Ли оставили без шансов в современном MMA

Lenta.ru 16:52
Здоровье

Названы сроки, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад

Может понадобиться не менее двух месяцев, чтобы пандемия коронавируса в России пошла на спад.
Что происходит вчера в 15:05
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
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Китайские СМИ сообщают о появлении нового смертельного вируса

Авторы Global Times сообщают, что причиной смерти мужчины стал Hantavirus, который журналисты назвали новым смертельным вирусом.
ПолитРоссия 13:35
Общество

В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина

Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Lenta.ru 14:18
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко рассказала, как вылечилась от коронавируса

Актриса Ольга Куриленко сообщила, что выздоровела после коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо.
Мойка78 вчера в 17:24
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Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Как работают Яндекс.Новости?
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