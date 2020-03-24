Экономика
ПРАЙМРост индексов США ускорился, индекс Dow Jones поднимается на 10%
Американские фондовые индексы во вторник вечером ускорили рост, индекс Dow Jones поднимается уже на 10% на ожиданиях по поддержке экономики США, свидетельствуют данные торгов.
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Футбол
В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram
В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
Единоборства
Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Футбол
Футболисты «Локомотива» уходят на карантин из-за коронавируса
Футболисты "Локомотива" уходят на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщается на сайте московского клуба.
Транспорт
РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины
РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций
Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Здоровье
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Происшествия
Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки
Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество
В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о своих ощущениях после ухода из коллектива.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Политика
СМИ: в конгрессе США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
По его данным, конгрессмены написали главе делегации Евросоюза в США Ставросу Ламбринидису письмо, в котором призвали ввести санкции против Пригожина якобы за его "усилия по вмешательству в выборы в США".
Путешествия
Более тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что на данный момент россияне остаются в аэропорту столицы ОАЭ, им было предложено вылететь ближайшими рейсами, однако первый из них запланирован только на 7 апреля.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Политика
Украина создаст «мозговой центр» по борьбе с последствиями COVID-19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что провел во вторник видеовстречу с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и офиса президента, в ходе которой стороны договорились о создании "мозгового центра" для борьбы с последствиями коронавируса.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Здоровье
В Калужской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
На прошедшей неделе с 9 по 15 марта на территории Калужской области увеличился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.