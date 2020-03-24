Экономика

ПРАЙМПРАЙМРост индексов США ускорился, индекс Dow Jones поднимается на 10%

Американские фондовые индексы во вторник вечером ускорили рост, индекс Dow Jones поднимается уже на 10% на ожиданиях по поддержке экономики США, свидетельствуют данные торгов.
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РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
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Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
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