Коронавирус

РБКРБКТорги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%

Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Индексы США закрылись ростом на 8-11% на заявлениях об «открытии страны» и мерах ФРС

ПРАЙМ16:34

Dow Jones во время торгов показал рекордный рост с 1933 года

РБК20:56

Утренний обзор, «ФИНАМ», 24.03.2020. Безлимитная программа QE от ФРС в будущем станет драйвером восстановления рынков

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Рынок акций США закрылся в красной зоне

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Биржи США закрылись ростом индесов на фоне ожидания мер поддержки экономики

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Индексы США торгуются в плюсе

Finam.Ru13:46

Торги в США закрылись ростом индексов на 8–11%

Известия17:43
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Политика

Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 19:51
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 10:21
Происшествия

Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей

Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
REGNUM 20:22
Футбол

Жорже Жезуш вернется в Португалию

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш принял решение вернуться в Португалию на время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Soccer.ru 22 марта в 11:50
Происшествия

Неизвестные «заминировали» четыре рейса из Москвы и в Москву

Неизвестные сообщили о "минировании" по меньшей мере четырех рейсов, которые должны следовать из Москвы и в Москву.
Газета.Ru 09:12
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
Здоровье

В Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием в поликлиниках

Под запрет попали плановая госпитализация в стационар и плановые визиты к врачу в поликлинику.
Росбалт 10:50
Наука

В Петербурге появятся безэкипажные катамараны

Телеканал Санкт-Петербург 05:55
Политика

Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин собрал совещание по вопросам здравоохранения для обсуждения ситуации с распространением коронавируса.
Российская газета 08:02
Политика

Мишустин снял Жарова с должности главы Роскомнадзора

Премьер Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
BFM.ru вчера в 14:12
Футбол

В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
RT на русском вчера в 15:08
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Правительство до 25 марта представит предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.
Вести ФМ 05:00
Политика

Саммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта

Москва, 24 марта 2020, 14:24 — REGNUM Датой проведения саммита G20 по коронавирусу выбрано 26 марта.
REGNUM 07:24
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Игры

Sony по ошибке «слила» в Сеть игры из апрельской подборки PS Plus

Пользователи Сети обратили внимание на видео, опубликованное на YouTube-канале PlayStation Access и посвященное играм, которые в апреле текущего года будут бесплатными по подписке PlayStation Plus.
Народные новости 17:18
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Энергетика

«Северный поток-2» утратил актуальность, не вступив в строй

«Газпрому» грозят рекордные убытки на главном экспортном рынке – в Европе.
Свободная Пресса 01:09
Здоровье

Автомобили правительства Якутии задействуют для борьбы с коронавирусом

Николаев поручил передать часть автомашин, обслуживающих парламент и правительство, в распоряжение медиков для борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:33
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Авто

Минпромторг предлагает расширить программу льготного автокредитования

Автоновости дня вчера в 15:37
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс вчера в 06:21
Общество

В Башкирии выявили еще один случай заражения коронавирусом

В Башкирии выявили еще одного заболевшего коронавирусом нового типа, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" первый вице-премьер республики Андрей Назаров.
Реальное время 16:59
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Армия и оружие

Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море

В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.
Интерфакс вчера в 03:58
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 11:12
Общество

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском 16:30
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Кино

Премьеру «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Сериал должен был транслироваться на канале AMC с 12 апреля.
The Moscow Post вчера в 09:48
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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