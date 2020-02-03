Экономика

iReactoriReactorКитайские биржи открылись обвалом на 8% из-за вспышки коронавируса

Торги на китайских фондовых биржах впервые открылись после новогодних каникул и показали обвал более чем на 8% на фоне эпидемии нового типа коронавируса. Последние торги на биржах Китая проходили перед китайским Новым годом — 23 января.
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Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

РБК00:39

Торги на биржах Китая начались с падения более чем на 8%

Московский Комсомолецвчера в 20:56

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАССвчера в 21:58

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русскомвчера в 21:08

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

Газета.Ruвчера в 20:58

Китайские биржевые индексы упали на 8% на фоне коронавируса

Коммерсантъвчера в 23:21

Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

РИА Новостивчера в 20:52
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Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

В Иране приняли решение отказаться от передачи украинской стороне данных о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране из-за утечки в украинские СМИ информации по происшествию.
RT на русском 06:34
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Вести.Ru 05:59
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Общество

С прилавков Владивостока исчезли овощи и фрукты, ввозимые ранее из КНР

REGNUM вчера в 22:27
Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Армия и оружие

Средства РЭБ авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку БПЛА боевиков

Экономика сегодня вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Успенская обвинила телевизионщиков в похищении больной дочери

Певица Любовь Успенская обвинила телевизионщиков в чуть ли не похищении ее дочери, которая, придя в студию, обвинила мать в рукоприкладстве и психологическом насилии.
Московский Комсомолец вчера в 09:32
Происшествия

Задержан угонщик, протаранивший здание МВД Москвы

Полицейские задержали водителя, который врезался в здание ГУ МВД Москвы на Петровке,38.
Российская газета 03:17
Энергетика

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:42
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
РИА Новости 05:35
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Здоровье

В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в российских поликлиниках

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Карпин заявил, что дефицит онкологов в российских поликлиниках составляет почти 2 тыс. человек.
RT на русском 06:51
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры

В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Bimru.ru 05:32
Политика

В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика

Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Lenta.ru вчера в 17:47
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском 02:12
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Фигурное катание

Тренер группы Тутберидзе прокомментировал падения фигуристок на ЧЕ

МК-Спорт 05:34
Общество

В России могут запретить прием посылок из Китая

Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
Live24 вчера в 23:40
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
РИА Новости 06:40
Здоровье

Названы новые лекарства, спасающие от инфаркта

Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
Medical Note вчера в 08:12
Политика

Михаил Ноздряков снова занял кабинет министра финансов Чувашии

Михаил Ноздряков, уже занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь вернулся в кресло руководителя регионального Минфина.
Наша версия 06:23
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
RT на русском 07:12
Политика

Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

RT на русском 04:00
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 01 февраля в 11:56
Шоу-бизнес

Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа

Хёрд же, неоднократно обвинявшая бывшего мужа в насилии, признаётся: не просто поднимала руку, но даже метала в него сковородки.
РЕН ТВ 02:52
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