Экономика

РБКРБКТорги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением. К 06:45 мск индекс шанхайской Shanghai Composite упал на 8,13% — до 2.734,66 пункта, тогда как у SZSE Component в Шэньчжэне значение снизилось на 8,40% — до 9.784,56 пункта, следует из данных Investing.com.
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Китайские биржи открылись обвалом на 8%

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Московский Комсомолецвчера в 20:56

Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

РИА Новостивчера в 20:52
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Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос в понедельник, 3 февраля, до отметки в 64,06 рубля — на 0,23% к уровню закрытия предыдущих торгов.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
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В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
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Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
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В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
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Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить услуги ЖКХ.
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Турция отменила совместное с РФ патрулирование в Сирии, пишут СМИ

Российско-турецкое патрулирование, запланированное на понедельник в районе сирийского Айн-эль-Араба, было отменено после обстрела сирийскими правительственными войсками позиций Турции в Идлибе, сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.
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Горсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

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Сотрудники московской полиции задержали подростка, подозреваемого в угоне каршерингового автомобиля, который на малой скорости врезался в здание столичного ГУМВД, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Средства РЭБ авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку БПЛА боевиков

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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Руководитель аппарата Верховного совета Хакасии Нина Шейерман оказалась в неловкой ситуации из-за своих слов, адресованных участникам симфонического оркестра Хакасской республиканской филармонии имени Чаптыкова.
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Во всех школах Курганской области с 6 февраля объявляется карантин из-за распространения ОРВИ.
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