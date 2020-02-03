Экономика

РБКРБКТорги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением. К 06:45 мск индекс шанхайской Shanghai Composite упал на 8,13% — до 2.734,66 пункта, тогда как у SZSE Component в Шэньчжэне значение снизилось на 8,40% — до 9.784,56 пункта, следует из данных Investing.com.
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Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

РБК00:39

Китайские биржевые индексы упали на 8% на фоне коронавируса

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Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

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RT на русскомвчера в 21:08

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

Газета.Ruвчера в 20:58

Торги на биржах Китая начались с падения более чем на 8%

Московский Комсомолецвчера в 20:56

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАССвчера в 21:58
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Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт в интервью газете «Коммерсант» отказалась раскрывать местонахождение бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за госизмену, и его дочери Юлии.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
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Вышел новый тизер фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде

Появился новый тизер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде.
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Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
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Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Шейк появилась на вручении премии BAFTA в платье-купальнике

Ирина Шейк предстала перед гостями премии в платье-купальнике, состоящем из золотой сетки и нюдового боди.
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Политика

Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.
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Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

В эфире НТВ Ханга рассказала, что в свои 57 лет она получает пенсию чуть больше 20 тысяч рублей.
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Сверстницы избили школьницу в Данкове

На ролике запечатлен момент избиение ученицы одной из школ Данкова сверстницами.
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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

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Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
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Антон Миранчук получил травму из-за бутс

Антон Миранчук получил повреждение стопы в первом матче на Кубке «Париматч» Премьер против «Партизана».
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Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
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Чемпион мира устроился курьером ради поездки на Паралимпиаду

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Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
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Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
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Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

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Во всех школах Зауралья из-за ОРВИ с 6 февраля вводится карантин

Во всех школах Курганской области с 6 февраля объявляется карантин из-за распространения ОРВИ.
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Боксер Кушиташвили заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики

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