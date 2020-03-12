Экономика

РБКРБКТорги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

РБК09:40

Американские рынки рухнули

Lenta.ru10:16

Торги на фондовой бирже США приостановили из-за падения на 7 процентов

Российская газета10:06

Торги на фондовом рынке в США сегодня были приостановлены на 15 минут после падения котировок

Эхо Москвы10:31

Фондовые торги в США третий раз за неделю открылись падением индексов

ТАСС09:45

Торги на американских биржах приостанавливали из-за падения котировок

Суть событий09 марта в 10:47

В США приостановили торги после падения индексов на 7%

Znak.com09 марта в 09:58
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:36
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Музыка

Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

ТАСС 11:11
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Российская газета вчера в 21:18
Происшествия

Власти Москвы опровергли сообщения о смерти пациента из-за коронавируса

«Смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и хронического гепатита», — сказано в сообщении департамента здравоохранения.
РБК 12:14
Космос

Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
РБК 07:30
Политика

В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки

Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
News.ru 09:28
Финансы

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.
Lenta.ru 05:03
Политика

Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

Lenta.ru 06:36
Политика

64% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Напомним, в конце января во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин выступил с инициативой внести поправки в Конституцию.
Краснодарские известия 11:45
Технологии

Госдеп разрешил продвигать ракету «Союз» на рынке США

Взгляд.ру 01:31
Энергетика

Нефтяники после встречи у Новака заявили о некритичности низких цен

Руководители трех нефтяных компаний России заявили, что обладают достаточным запасом прочности и смогут пережить период низких цен на нефть.
РБК 12:04
Футбол

Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года

РИА Новости 11:55
Футбол

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал» перенесен

Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" перенесен из-за карантина в испанском клубе, сообщается на сайте "горожан".
РИА Новости 12:09
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию

В четверг, 12 марта, сайт кампании против внесения поправок в Конституцию РФ «Нет» оказался недоступен.
Форпост Северо-Запад 09:44
Биатлон

Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира

В финском Контиолахти стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы – гонке на 10 км победил норвежец Йоханнес Бе.
Вести.Ru 11:50
Общество

В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
Компания 09:44
Общество

Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью

Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Газета.Ru 12:01
Общество

Продажи туров за рубеж в России упали на 60%

Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".
ТАСС 06:43
Общество

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ведомости 10:52
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Экономика

Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском 11:29
Энергетика

Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 10:52
Космос

Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы 10 марта в 21:16
Общество

Россия приостанавливает пропуск через границу граждан Италии

Россия с пятницы, 13 марта, приостанавливает пропуск через границу граждан Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:27
Армия и оружие

Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

Представленная президенту Турции Реджепу Эрдогану информация об уничтожении восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 10 марта в 14:17
Футбол

«Нет коронавирусу». Смолов опубликовал фото с игроками «Сельты»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов сфотографировался со своими одноклубниками, защитником Джейсоном Мурильо и хавбеком Рафиньей.
Чемпионат 11:41
Космос

Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли

Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
ТАСС Наука вчера в 03:22
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