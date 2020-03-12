Экономика

РБКРБКТорги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Торги на фондовой бирже США приостановили из-за падения на 7 процентов

Российская газета10:06

Торги на фондовом рынке в США сегодня были приостановлены на 15 минут после падения котировок

Эхо Москвы10:31

Американские рынки рухнули

Lenta.ru10:16

Обвал фондового рынка в США привел к экстренной приостановке торгов

Коммерсантъ11:18

Фондовые индексы России, США и Франции упали на фоне ситуации с коронавирусом

Взгляд.ру09:55

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

РБК09:40

Фондовые торги в США третий раз за неделю открылись падением индексов

ТАСС09:45
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Футбол

«МЮ» впервые в истории проводит официальный матч при пустых трибунах

Сегодня «Юнайтед» впервые в истории играет в официальном матче при пустых трибунах.
Sports.ru 14:09
Общество

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 12:26
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9

ТАСС 10:12
Общество

В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Чехии в связи с угрозой расширения заболевания коронавирусом объявило с 14.00 (16.00 мск) четверга чрезвычайное положение на всей территории республики на 30 дней, сообщил в четверг на пресс-конференции после четырехчасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
РИА Новости 09:26
Здоровье

Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом

По словам специалистов, наибольшее число заболевших клещевым энцефалитом в начале марта 2020 года зарегистрировано в Уральском, Северо-Западном, Дальне-Восточном и Сибирском федеральных округах, а также Ярославской и Тверской областях.В Роспотребнадзоре рекомендуют для защиты от клещевого энцефалита сделать прививку.
UfaTime.ru вчера в 12:21
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 11:18
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
РБК 09:17
Армия и оружие

Оккупанты готовятся изолировать заражённые районы Донбасса: сводка

Из штаба "ООС" поступила информация, что в связи с принятием решения Кабмина Украины об общенациональном карантине из-за надвигающейся эпидемии коронавируса в н. п. Славянск сформирован временный межведомственный штаб по организации работы мобильных групп по оперативному реагированию в вопросах изоляции зараженных районов и пострадавших.
Rusvesna.su 08:36
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM вчера в 21:42
Экономика

Чистая прибыль МТС выросла в восемь раз

Выручка МТС в прошлом году выросла на 5,5%, до 476 млрд рублей c учетом деконсолидации результатов бывшей «дочки» «МТС Украина», РБК.
Telesputnik.ru 10:00
Биатлон

IBU: Этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен

Международный союз биатлонистов (IBU) отменил заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло из-за вспышки коронавирусной инфекции.
МК-Спорт 09:56
Общество

В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек

Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Известия 13:54
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк: Боль живет во мне каждую секунду

"Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - написала дочь актрисы [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.]. Она спросила интернет-пользователей, интересно ли им читать о ней и ее внутреннем мире.
ТВ Центр 10:15
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Финансы

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
РИА Новости 04:43
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Политика

Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

Lenta.ru 06:36
Технологии

Систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов запустил Роскомнадзор

Роскомнадзор сообщил о запуске автоматизированной системы мониторинга прокси- и VPN-сервисов, а также поисковых систем.
Live24 12:17
Спорт

ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал

МК-Спорт 09:42
Происшествия

Влиятельный сотрудник ФСБ задержан в Петербурге

По информации издания «Фонтанка», сотрудник ФСБ осуществлял подкуп известных уголовников для осуществления подставных ДТП с сотрудниками правоохранительных органов, которые, по мнению подполковника, были лишними в системе правоохранительных органов Петербурга и Ленобласти.
Peterburg2.ru 13:57
Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета 10:42
Общество

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле

В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.
РБК 13:13
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Армия и оружие

США признали беззащитность перед ядерным вооружением России

У Соединенных Штатов нет средств противоракетной обороны (ПРО), которые позволили бы защититься от имеющихся у России ядерных вооружений, и Вашингтон не планирует создавать такие средства, заявил директор агентства по ПРО Пентагона вице-адмирал ВМС Джон Хилл.
Взгляд.ру 13:55
Футбол

«Десна» — «Ворскла». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Украины 12 марта 2020 года

Все прогнозы на футбол Первую часть украинского первенства черниговцы завершили на четвертой позиции, набрав в 22 играх 42 очка.
LiveSport.ru вчера в 01:00
Общество

На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
РИА Новости 13:34
Политика

Путин согласился обнулить свои президентские сроки

Поправку об обнулении президентских сроков после изменения Конституции внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова.
Православие и Мир 10 марта в 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
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