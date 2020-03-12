Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

Общество В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общество В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Правительство Чехии в связи с угрозой расширения заболевания коронавирусом объявило с 14.00 (16.00 мск) четверга чрезвычайное положение на всей территории республики на 30 дней, сообщил в четверг на пресс-конференции после четырехчасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.

Здоровье Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом По словам специалистов, наибольшее число заболевших клещевым энцефалитом в начале марта 2020 года зарегистрировано в Уральском, Северо-Западном, Дальне-Восточном и Сибирском федеральных округах, а также Ярославской и Тверской областях.В Роспотребнадзоре рекомендуют для защиты от клещевого энцефалита сделать прививку.

Хоккей НХЛ официально остановила сезон Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Армия и оружие Оккупанты готовятся изолировать заражённые районы Донбасса: сводка Из штаба "ООС" поступила информация, что в связи с принятием решения Кабмина Украины об общенациональном карантине из-за надвигающейся эпидемии коронавируса в н. п. Славянск сформирован временный межведомственный штаб по организации работы мобильных групп по оперативному реагированию в вопросах изоляции зараженных районов и пострадавших.

Экономика Чистая прибыль МТС выросла в восемь раз Выручка МТС в прошлом году выросла на 5,5%, до 476 млрд рублей c учетом деконсолидации результатов бывшей «дочки» «МТС Украина», РБК.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк: Боль живет во мне каждую секунду "Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - написала дочь актрисы [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.]. Она спросила интернет-пользователей, интересно ли им читать о ней и ее внутреннем мире.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Происшествия Влиятельный сотрудник ФСБ задержан в Петербурге По информации издания «Фонтанка», сотрудник ФСБ осуществлял подкуп известных уголовников для осуществления подставных ДТП с сотрудниками правоохранительных органов, которые, по мнению подполковника, были лишними в системе правоохранительных органов Петербурга и Ленобласти.

Армия и оружие США признали беззащитность перед ядерным вооружением России У Соединенных Штатов нет средств противоракетной обороны (ПРО), которые позволили бы защититься от имеющихся у России ядерных вооружений, и Вашингтон не планирует создавать такие средства, заявил директор агентства по ПРО Пентагона вице-адмирал ВМС Джон Хилл.

Общество На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.