Экономика
РБКТорги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Футбол
«МЮ» впервые в истории проводит официальный матч при пустых трибунах
Сегодня «Юнайтед» впервые в истории играет в официальном матче при пустых трибунах.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Общество
В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Чехии в связи с угрозой расширения заболевания коронавирусом объявило с 14.00 (16.00 мск) четверга чрезвычайное положение на всей территории республики на 30 дней, сообщил в четверг на пресс-конференции после четырехчасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
Здоровье
Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом
По словам специалистов, наибольшее число заболевших клещевым энцефалитом в начале марта 2020 года зарегистрировано в Уральском, Северо-Западном, Дальне-Восточном и Сибирском федеральных округах, а также Ярославской и Тверской областях.В Роспотребнадзоре рекомендуют для защиты от клещевого энцефалита сделать прививку.
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
Армия и оружие
Оккупанты готовятся изолировать заражённые районы Донбасса: сводка
Из штаба "ООС" поступила информация, что в связи с принятием решения Кабмина Украины об общенациональном карантине из-за надвигающейся эпидемии коронавируса в н. п. Славянск сформирован временный межведомственный штаб по организации работы мобильных групп по оперативному реагированию в вопросах изоляции зараженных районов и пострадавших.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Экономика
Чистая прибыль МТС выросла в восемь раз
Выручка МТС в прошлом году выросла на 5,5%, до 476 млрд рублей c учетом деконсолидации результатов бывшей «дочки» «МТС Украина», РБК.
Биатлон
IBU: Этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен
Международный союз биатлонистов (IBU) отменил заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк: Боль живет во мне каждую секунду
"Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - написала дочь актрисы [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.]. Она спросила интернет-пользователей, интересно ли им читать о ней и ее внутреннем мире.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Технологии
Систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов запустил Роскомнадзор
Роскомнадзор сообщил о запуске автоматизированной системы мониторинга прокси- и VPN-сервисов, а также поисковых систем.
Происшествия
Влиятельный сотрудник ФСБ задержан в Петербурге
По информации издания «Фонтанка», сотрудник ФСБ осуществлял подкуп известных уголовников для осуществления подставных ДТП с сотрудниками правоохранительных органов, которые, по мнению подполковника, были лишними в системе правоохранительных органов Петербурга и Ленобласти.
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Общество
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле
В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Армия и оружие
США признали беззащитность перед ядерным вооружением России
У Соединенных Штатов нет средств противоракетной обороны (ПРО), которые позволили бы защититься от имеющихся у России ядерных вооружений, и Вашингтон не планирует создавать такие средства, заявил директор агентства по ПРО Пентагона вице-адмирал ВМС Джон Хилл.
Футбол
«Десна» — «Ворскла». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Украины 12 марта 2020 года
Все прогнозы на футбол Первую часть украинского первенства черниговцы завершили на четвертой позиции, набрав в 22 играх 42 очка.
Общество
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
Политика
Путин согласился обнулить свои президентские сроки
Поправку об обнулении президентских сроков после изменения Конституции внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова.