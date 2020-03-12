с чего всё началось

На рынках США 12 марта произошел крупнейший с октября 1987 года обвал основных котировок. Об этом со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи сообщает ТАСС. Так, американский промышленный индекс Dow Jones потерял 2352,60 пункта (9,99%) и опустился до отметки 21 тыс. 200,62 пункта.

Рынки США закрылись крупнейшим падением с 1987 года

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