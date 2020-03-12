Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

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Общество Россия ограничила авиасообщение с крупнейшими странами ЕС Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции ограничил авиасообщение России с Италией, Германией, Францией и Испанией.

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