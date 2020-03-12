Экономика

РБКРБКТорги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Торги на биржах США остановлены из-за падения индексов

Газета.Ruвчера в 14:33

Обвал фондового рынка в США привел к экстренной приостановке торгов

Коммерсантъвчера в 11:18

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

РБКвчера в 09:40

Торги на биржах США приостановили из-за падения индексов на 7%

Дождьвчера в 11:13

Торги на фондовой бирже США приостановили из-за падения на 7 процентов

Российская газетавчера в 10:06

Американские рынки рухнули

Lenta.ruвчера в 10:16

Фондовые торги в США третий раз за неделю открылись падением индексов

ТАССвчера в 09:45
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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Политика

Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Lenta.ru 10:09
Общество

Россия ограничила авиасообщение с крупнейшими странами ЕС

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции ограничил авиасообщение России с Италией, Германией, Францией и Испанией.
Ридус 11 марта в 15:35
Общество

В Татарстане введен особый режим из-за коронавируса

Республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса по поручению Рустама Минниханова принял решение о введении в Татарстане особого санитарно-эпидемиологического режима.
Татарстан-24 04:20
Политика

Лидеры стран G7 проведут экстренную видеоконференцию по коронавирусу

Лидеры стран «большой семерки» (G7) проведут 16 марта совещание по видеосвязи о ситуации с коронавирусом.
Известия 12:22
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Общество

Раздел о коронавирусе появился на сайте Минздрава

На сайте Министерства здравоохранения РФ появился специальный раздел, касающийся вопросов, связанных с коронавирусом, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:19
Общество

Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой

Московский Комсомолец 09:23
Политика

Украина отгородилась от Донбасса из-за коронавируса

Украина вводит запрет на въезд жителям ЛНР и ДНР из-за коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Утро.ru 07:11
Финансы

Кризис ударил по самому надежному способу хранения денег

Драгоценный металл традиционно считается тихой «гаванью инвесторов» и одним из самых надежных способов хранения денег.
Lenta.ru 12:20
Биатлон

Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
РИА Новости 11:57
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Политика

Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
URA.Ru 12:39
Игры

В Dreams уже тестируют возможность создавать коммерческие игры

Игромания.ру 11:14
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Газета.Ru 11:23
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Интерфакс 09:49
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Шоу-бизнес

Евгений Петросян отдыхает в Дубае в компании молодой жены

Напомним, в конце декабря стало известно, что 74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
RuNews24.ru вчера в 04:05
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Новые Известия вчера в 15:10
Политика

Bloomberg: Трамп объявит режим ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявит сегодня чрезвычайное положение в стране на фоне коронавируса COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 12:02
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор ГК «Монолит Парнас» Игорь Константинов. Ему вменяют заказ конкурента

По информации 47news, 12 марта оперативники "заказного" отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти встретились с генеральным директором компании ГК "Монолит Парнас" Игорем Константиновым.
47 новостей 10:52
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 10:00
Политика

Мосгордума приняла поправки в Конституцию

Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.
Mockva.ru вчера в 11:52
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Космос

Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли

Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
ТАСС Наука 11 марта в 03:22
Происшествия

Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии

«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
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Футбол

«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
ProstoProSport вчера в 16:47
Энергетика

Саудовская Аравия решила спасти Белоруссию от России

На фоне нефтяного конфликта России и Белоруссии, продолжающегося с конца прошлого года, Саудовская Аравия решила предложить Минску нефть по значительно более низкой цене, сообщает Reuters со ссылкой на источник в белорусской нефтяной компании.
Lenta.ru 12:43
Здоровье

Моделирование ученых показало сроки окончания пандемии коронавируса

Российские ученые считают, что ситуация с распространением коронавируса затихнет к июню - июлю этого года.
Комсомольская правда 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
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