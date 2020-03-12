Экономика
ДождьТорги на биржах США приостановили из-за падения индексов на 7%
После торги возобновились, подобное падение в начале торгов произошло третий раз за неделю. На первых минутах торгов, индекс Dow Jones упал на 7,02%. Более чем на 8% снизился индекс Мосбиржи.
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Экономика
Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ
Рецессии в экономике России из-за низких цен на нефть не будет, считает Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
Политика
Трамп анонсировал срочную пресс-конференцию в связи с коронавирусом
Вашингтон, 13 марта 2020, 18:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 13 марта, написал, что он даст в Белом доме срочную пресс-конференцию по ситуации с коронавирусом.
Общество
В Татарстане введен особый режим из-за коронавируса
Республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса по поручению Рустама Минниханова принял решение о введении в Татарстане особого санитарно-эпидемиологического режима.
Политика
Киев признал взятые в рамках «Минска» обязательства
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что в соответствии с Минскими соглашениями Киев должен согласовать ряд вопросов с представителями Донбасса, передает ТАСС.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине
Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Политика
Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний
Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
Армия и оружие
Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Общество
В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги
В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Постановление подписал губернатор, которое действует с 13-го числа марта.
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Здоровье
В Кирове выявлен первый случай коронавируса
В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом, нужно не забывать о гигиене, считает врач и телеведущая Елена Малышева.
Политика
Казахстан ужесточил порядок пересечения границы для россиян
Казахстан временно ужесточил правила пересечения госграницы для своих граждан, а также россиян и граждан Киргизии на фоне распространения коронавируса, сообщили в МИД республики.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Авто
Россияне могут накопить на автомобиль за год
Аналитики взяли за основу среднюю российскую зарплату в 39 тыс. рублей и среднюю стоимость подержаного автомобиля на начало 2020 года, которая составила 429 тыс. рублей.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Политика
Захарова отреагировала на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму
Захарова, в свою очередь, ответила, что исполнение гимна в Крыму возможно только в стенах украинского генерального консульства этой страны.
Происшествия
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Кино
Опубликован трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Студия Pixar представила трейлер мультфильма «Душа», посвященного философским вопросам о происхождении человеческих желаний, мыслей и амбиций.
Футбол
КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Происшествия
Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб
Бушующий уже второй день в Москве штормовой ветер повалил более 200 деревьев, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg.