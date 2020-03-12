После торги возобновились, подобное падение в начале торгов произошло третий раз за неделю. На первых минутах торгов, индекс Dow Jones упал на 7,02%. Более чем на 8% снизился индекс Мосбиржи.

Торги на биржах США приостановили из-за падения индексов на 7%

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