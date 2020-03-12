Экономика

ДождьДождьТорги на биржах США приостановили из-за падения индексов на 7%

После торги возобновились, подобное падение в начале торгов произошло третий раз за неделю. На первых минутах торгов, индекс Dow Jones упал на 7,02%. Более чем на 8% снизился индекс Мосбиржи.
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Торги на биржах США остановлены из-за падения индексов

Газета.Ruвчера в 14:33

Обвал фондового рынка в США привел к экстренной приостановке торгов

Коммерсантъвчера в 11:18

Фондовые торги в США третий раз за неделю открылись падением индексов

ТАССвчера в 09:45

Торги на биржах США приостановили из-за падения индексов на 7%

Дождьвчера в 11:13

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

РБКвчера в 09:40

Торги на биржах США возобновлены после остановки на 10 минут, падение ускорилось до 8-9%

ПРАЙМвчера в 09:39

Американские рынки рухнули

Lenta.ruвчера в 10:16
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Экономика

Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ

Рецессии в экономике России из-за низких цен на нефть не будет, считает Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
Коммерсантъ 10:48
Политика

Трамп анонсировал срочную пресс-конференцию в связи с коронавирусом

Вашингтон, 13 марта 2020, 18:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 13 марта, написал, что он даст в Белом доме срочную пресс-конференцию по ситуации с коронавирусом.
REGNUM 11:18
Общество

В Татарстане введен особый режим из-за коронавируса

Республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса по поручению Рустама Минниханова принял решение о введении в Татарстане особого санитарно-эпидемиологического режима.
Татарстан-24 04:20
Политика

Киев признал взятые в рамках «Минска» обязательства

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что в соответствии с Минскими соглашениями Киев должен согласовать ряд вопросов с представителями Донбасса, передает ТАСС.
Вести.Ru 10:38
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Интерфакс 09:49
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Политика

Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
РБК 03:20
Армия и оружие

Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье

Российская газета 07:50
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Общество

В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
РИА Новости 09:01
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Общество

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Постановление подписал губернатор, которое действует с 13-го числа марта.
SMINEWS в Подольске 05:08
Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
RT на русском 09:18
Здоровье

В Кирове выявлен первый случай коронавируса

В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.
Эхо Москвы в Кирове 07:07
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Общество

Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса

Чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом, нужно не забывать о гигиене, считает врач и телеведущая Елена Малышева.
РИА Новости 10:24
Политика

Казахстан ужесточил порядок пересечения границы для россиян

Казахстан временно ужесточил правила пересечения госграницы для своих граждан, а также россиян и граждан Киргизии на фоне распространения коронавируса, сообщили в МИД республики.
РИА Новости 10:40
Футбол

УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
REGNUM 06:20
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Авто

Россияне могут накопить на автомобиль за год

Аналитики взяли за основу среднюю российскую зарплату в 39 тыс. рублей и среднюю стоимость подержаного автомобиля на начало 2020 года, которая составила 429 тыс. рублей.
SpeedMe 11 марта в 01:20
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК 11:03
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Политика

Захарова отреагировала на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму

Захарова, в свою очередь, ответила, что исполнение гимна в Крыму возможно только в стенах украинского генерального консульства этой страны.
Ньюс-НН 09:15
Происшествия

Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Lenta.ru 09:35
Кино

Опубликован трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

Студия Pixar представила трейлер мультфильма «Душа», посвященного философским вопросам о происхождении человеческих желаний, мыслей и амбиций.
Культуромания вчера в 09:52
Футбол

КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова

Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Metaratings 06:15
Происшествия

Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб

Бушующий уже второй день в Москве штормовой ветер повалил более 200 деревьев, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:06
Энергетика

Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg.
Деловое.ТВ вчера в 11:57
Как работают Яндекс.Новости?
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