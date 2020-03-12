На фондовых биржах США Индексы упали в среднем на 7%, после чего торги на американских биржах остановили на несколько минут.

Торги на биржах США приостановили из-за падения индексов на 7%

Политика Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса Американский президент подчеркнул, что в начале следующей недели будет доступно до 500 тысяч дополнительных тестов на коронавирус Ранее о том, что Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

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Общество В Черновицкой области Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил о введении с 14 марта по 3 апреля режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

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Политика Зеленский подписал закон об образовании Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

Политика На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.

Политика Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.

Общество ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией Всемирная организация здравоохранения формально признала вспышку коронавируса COVID-19, начавшуюся в Китае и позднее распространившуюся на другие страны, пандемией.