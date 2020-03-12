Экономика
ДождьТорги на биржах США приостановили из-за падения индексов на 7%
На фондовых биржах США Индексы упали в среднем на 7%, после чего торги на американских биржах остановили на несколько минут.
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Торги на фондовой бирже США приостановили из-за падения на 7 процентов
Российская газетавчера в 10:06
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Здоровье
В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток
Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта.
Политика
Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса
Американский президент подчеркнул, что в начале следующей недели будет доступно до 500 тысяч дополнительных тестов на коронавирус Ранее о том, что Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Авто
Lifan расширит модельный ряд в России
Компания Lifan, ныне представленная в России только кроссовером Lifan X70, может расширить свой модельный ряд за счет экспортируемых из Китая машин.
Общество
На сайте Минздрава появился раздел про коронавирус
На сайте министерства здравоохранения России появился раздел, посвященный коронавирусу.
Музыка
Рудковская оценила песню Little Big для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню для «Евровидения» 12 марта. Трек прозвучал в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Общество
В Черновицкой области Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса
Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил о введении с 14 марта по 3 апреля режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Здоровье
В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус
Пациентке даже отказались делать снимок легких.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Гаджеты
В России поступили в продажу смартфоны Samsung Galaxy S20
12 марта в России на день раньше запланированного в продажу поступили новые смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Общество
Скончался бизнесмен Ирек Миннахметов
В 2015 был назначен генеральным директором АО "Татспиртпром".
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Футбол
«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ
Технологии
«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвигать пуски «Союзов» в США
Армия и оружие
На «Северной верфи» спущен на воду корвет «Ретивый»
Корабль строится для Черноморского флота России Судостроительный завод "Северная верфь" провел спуск на воду корвета "Ретивый", сообщило Piter.tv.
Политика
В китайском МИДе допустили занесение коронавируса в КНР из США
Представитель китайского МИДа задался вопросами, когда в США появился «нулевой пациент», сколько человек инфицировано и в какие больницы они госпитализированы.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Политика
Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну
Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что те, кто критикует ее поправку в Конституцию РФ, не любят свою страну.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Политика
На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета
Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.
Политика
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Общество
ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией
Всемирная организация здравоохранения формально признала вспышку коронавируса COVID-19, начавшуюся в Китае и позднее распространившуюся на другие страны, пандемией.
Общество
Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве
Граждане, выступающие против принятия поправок к Конституции, вышли на одиночные пикеты в Москве.
Технологии
Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате
Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики обнаружили в Арктике военный лагерь США
Бомбардировщики появились только через пять дней после создания лагеря, поэтому им понадобилось время, чтобы найти его.