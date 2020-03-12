Экономика

ДождьДождьТорги на биржах США приостановили из-за падения индексов на 7%

На фондовых биржах США Индексы упали в среднем на 7%, после чего торги на американских биржах остановили на несколько минут.
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Торги на фондовой бирже США приостановили из-за падения на 7 процентов

Российская газетавчера в 10:06

Обвал фондового рынка в США привел к экстренной приостановке торгов

Коммерсантъвчера в 11:18

Американские рынки рухнули

Lenta.ruвчера в 10:16

Торги на биржах США приостановили из-за падения индексов на 7%

Дождьвчера в 11:13

Торги на биржах США остановлены из-за падения индексов

Газета.Ruвчера в 14:33

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

РБКвчера в 09:40

Фондовые торги в США третий раз за неделю открылись падением индексов

ТАССвчера в 09:45
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Здоровье

В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток

Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта.
РБК 10:33
Политика

Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса

Американский президент подчеркнул, что в начале следующей недели будет доступно до 500 тысяч дополнительных тестов на коронавирус Ранее о том, что Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
BFM.ru 15:33
Хоккей

НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
RT на русском 09:18
Авто

Lifan расширит модельный ряд в России

Компания Lifan, ныне представленная в России только кроссовером Lifan X70, может расширить свой модельный ряд за счет экспортируемых из Китая машин.
Автоновости дня вчера в 08:19
Общество

На сайте Минздрава появился раздел про коронавирус

На сайте министерства здравоохранения России появился раздел, посвященный коронавирусу.
Rambler News Service 10:23
Музыка

Рудковская оценила песню Little Big для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню для «Евровидения» 12 марта. Трек прозвучал в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Lenta.ru 01:14
Общество

В Черновицкой области Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил о введении с 14 марта по 3 апреля режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 15:39
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
RT на русском 13:12
Здоровье

В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус

Пациентке даже отказались делать снимок легких.
Агентство Телеграф 10:56
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 11 марта в 03:50
Гаджеты

В России поступили в продажу смартфоны Samsung Galaxy S20

12 марта в России на день раньше запланированного в продажу поступили новые смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
МонаВиста 13:30
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском 15:10
Общество

Скончался бизнесмен Ирек Миннахметов

В 2015 был назначен генеральным директором АО "Татспиртпром".
Vverh-tatarstan.ru 15:49
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Футбол

«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ

RT на русском 14:24
Технологии

«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвигать пуски «Союзов» в США

Красная весна вчера в 02:13
Армия и оружие

На «Северной верфи» спущен на воду корвет «Ретивый»

Корабль строится для Черноморского флота России Судостроительный завод "Северная верфь" провел спуск на воду корвета "Ретивый", сообщило Piter.tv.
Деловое.ТВ вчера в 10:02
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончалось 250 человек

ТК Звезда 13:39
Политика

В китайском МИДе допустили занесение коронавируса в КНР из США

Представитель китайского МИДа задался вопросами, когда в США появился «нулевой пациент», сколько человек инфицировано и в какие больницы они госпитализированы.
РБК вчера в 17:43
Игры

CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»

CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Cyber.sports.ru вчера в 08:35
Политика

Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что те, кто критикует ее поправку в Конституцию РФ, не любят свою страну.
Мой Брянск вчера в 05:54
Политика

Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском 11:19
Политика

На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета

Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.
РИА Новости Крым 13:29
Политика

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс 08:33
Общество

ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией

Всемирная организация здравоохранения формально признала вспышку коронавируса COVID-19, начавшуюся в Китае и позднее распространившуюся на другие страны, пандемией.
Фергана 11 марта в 13:27
Общество

Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве

Граждане, выступающие против принятия поправок к Конституции, вышли на одиночные пикеты в Москве.
РБК 15:43
Технологии

Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате

Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Piter.tv 13:29
Армия и оружие

Российские бомбардировщики обнаружили в Арктике военный лагерь США

Бомбардировщики появились только через пять дней после создания лагеря, поэтому им понадобилось время, чтобы найти его.
Известия 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
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