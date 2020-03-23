Экономика

ТАССТАССТорги на бирже Южной Кореи открылись новым падением

1 фото
Фондовый рынок Республики Корея открылся в понедельник резким снижением основных индексов, что заставило биржевых операторов приостановить торги всего лишь через шесть минут после их начала.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Торговая неделя на биржах Шанхая и Шэньчжэня началась с падения основных индексов

ТАСС22:40

На азиатских фондовых площадках на 5% снижаются основные индексы

Ведомости22:55

Азиатские биржи вновь сильно обвалились в понедельник утром

Московский Комсомолец23:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Политика

СМИ узнали о переносе голосования по Конституции на июнь из-за вируса

Всероссийское по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса.
РБК 22:14
Общество

Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

РБК 17:56
Армия и оружие

Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу

Четыре самолёта Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19 совершили посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.
RT на русском 21:30
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Общество

Сергей Кузнецов посоветовал воздержаться от поездок и сидеть дома

При нарушении условий карантина на человека распространяется статья 236 уголовного кодекса РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").
Город новостей 23:05
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Ангела Меркель отправилась на домашний карантин

Берлин, 22 марта 2020, 21:31 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, говорится в сообщении немецкого правительства.
REGNUM 14:31
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости 18:35
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Общество

Полная девушка повстречалась худыми и поделилась выводами

Lenta.ru 23:02
Здоровье

Эксперт назвал повышающие настроение продукты

Продукты, помогающие повысить настроение, назвал невролог Минздрава Московской области, профессор кафедры неврологии Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского Ринат Богданов.
РЕН ТВ 21:25
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета 21:00
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Происшествия

Потушен степной пожар, угрожавший населенным пунктам в Хакасии

Интерфакс 13:41
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
Известия 03:50
Спорт

Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
РИА Новости 21:56
Политика

Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
РИА Новости 14:24
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Алтае

Землетрясение зарегистрировано примерно в 250 - 300 км от очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет.
Интерфакс - Россия 21:25
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 17:33
Кино

Эпизод нового фильма Бекмамбетова сняли дистанционно в Петербурге

Сам Бекмамбетов рассказал, что процесс съемки его фильма можно назвать тестовой площадкой для опыта производства кино в дистанционном формате.
Петербургский дневник вчера в 05:31
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Shraibikus News 12:09
Общество

Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Начинается воскресная программа «Итоги недели без Евгения Киселева», несмотря на смертельную угрозу жизни, три мужественных человека собрались.
Эхо Москвы 17:17
Общество

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Российская газета вчера в 21:44
Здоровье

Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Shraibikus News 02:57
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru 18:31
Экономика

Зарплатное рабство примет мягкие формы

Решение ЦБ гарантирует бесплатный перевод средней московской зарплаты в удобный банк, избегая тем самым "зарплатного рабства" Ранее Банк России допускал лишь введение "потолка" для клиентских комиссий за переводы в свой системе, если окажется, что банки установят их на заградительном уровне, то есть если бы они были сравнимы с комиссиями за карточные переводы.
Российская газета 10:59
Армия и оружие

Немецкие журналисты высмеяли американский антироссийский ролик

Внимание мира к проблеме нового коронавируса, как к основной угрозе безопасности, по мнению немецких журналистов, не устраивает американских военных.
Красная весна 12:46
Энергетика

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Коммерсантъ 18:24
Общество

Мишустин пригрозил наказаниями за увольнения на фоне коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о недопустимости увольнения людей под предлогом ситуации с распространением коронавируса, а предложил использовать все существующие формы гибкой занятости сотрудников.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное