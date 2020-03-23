Экономика
ТАССТорги на бирже Южной Кореи открылись новым падением
Фондовый рынок Республики Корея открылся в понедельник резким снижением основных индексов, что заставило биржевых операторов приостановить торги всего лишь через шесть минут после их начала.
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Политика
СМИ узнали о переносе голосования по Конституции на июнь из-за вируса
Всероссийское по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу
Четыре самолёта Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19 совершили посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Общество
Сергей Кузнецов посоветовал воздержаться от поездок и сидеть дома
При нарушении условий карантина на человека распространяется статья 236 уголовного кодекса РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
Ангела Меркель отправилась на домашний карантин
Берлин, 22 марта 2020, 21:31 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, говорится в сообщении немецкого правительства.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Здоровье
Эксперт назвал повышающие настроение продукты
Продукты, помогающие повысить настроение, назвал невролог Минздрава Московской области, профессор кафедры неврологии Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского Ринат Богданов.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
Спорт
Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020
Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
Политика
Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Алтае
Землетрясение зарегистрировано примерно в 250 - 300 км от очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Кино
Эпизод нового фильма Бекмамбетова сняли дистанционно в Петербурге
Сам Бекмамбетов рассказал, что процесс съемки его фильма можно назвать тестовой площадкой для опыта производства кино в дистанционном формате.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Общество
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин
Начинается воскресная программа «Итоги недели без Евгения Киселева», несмотря на смертельную угрозу жизни, три мужественных человека собрались.
Общество
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Здоровье
Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса
Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Экономика
Зарплатное рабство примет мягкие формы
Решение ЦБ гарантирует бесплатный перевод средней московской зарплаты в удобный банк, избегая тем самым "зарплатного рабства" Ранее Банк России допускал лишь введение "потолка" для клиентских комиссий за переводы в свой системе, если окажется, что банки установят их на заградительном уровне, то есть если бы они были сравнимы с комиссиями за карточные переводы.
Армия и оружие
Немецкие журналисты высмеяли американский антироссийский ролик
Внимание мира к проблеме нового коронавируса, как к основной угрозе безопасности, по мнению немецких журналистов, не устраивает американских военных.
Энергетика
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Общество
Мишустин пригрозил наказаниями за увольнения на фоне коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о недопустимости увольнения людей под предлогом ситуации с распространением коронавируса, а предложил использовать все существующие формы гибкой занятости сотрудников.