Фондовые рынки Азии начали неделю падением ключевых индексов. Южнокорейский индекс KOSPI понизился на 5,67%, гонконгский Hang Seng — на 5,02%, снижается стоимость акций крупных компаний, свидетельствуют данные торговых площадок.

На азиатских фондовых площадках на 5% снижаются основные индексы

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