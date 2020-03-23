Экономика
ВедомостиНа азиатских фондовых площадках на 5% снижаются основные индексы
Фондовые рынки Азии начали неделю падением ключевых индексов. Южнокорейский индекс KOSPI понизился на 5,67%, гонконгский Hang Seng — на 5,02%, снижается стоимость акций крупных компаний, свидетельствуют данные торговых площадок.
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Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Космос
Будущие войны: дроны и военный интернет Starlink Маска
Спорт
Канада отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса
Канада официально отказалась отправлять своих спортсменов на летние Олимпийские игры-2020 в Токио из-за распространения коронавируса.
Политика
В Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Начальник генштаба вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли, встречавший первый прилетевший в страну самолет ВКС РФ с грузом оборудования и российскими специалистами, поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает Минобороны РФ.
Финансы
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Общество
Швейные предприятия России начали шить многоразовые медицинские маски
Швейные предприятия России подключились к производству многоразовых медицинских масок, в ближайшее время средства защиты начнут поступать в аптеки.
Здоровье
Коротко о коронавирусе в Екатеринбурге: первые заболевшие не за границей и закрытие кинотеатров
Заражаться коронавирусом начали в самом Екатеринбурге По информации источника Е1.RU, еще пяти горожанам готовятся подтвердить диагноз «коронавирус».
Спорт
Непомнящий стал лидером турнира претендентов
В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Общество
СМИ сообщили о планах чиновников ускорить финансирование нацпроектов
Минэкономразвития планирует ускорить выделение бюджетных средств федеральной адресной программы на объекты нацпроектов.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы заболевания
Футбол
Руни призвал доиграть чемпионат Англии
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни призвал доиграть сезон Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Sunday Times.
Общество
В Кузбассе выросло количество пациентов с подозрением на коронавирус
Количество кузбассовцев с подозрением на коронавирус, находящихся под наблюдением медиков, увеличилось на шесть человек.
Политика
В Ижевске прошел митинг против поправок в Конституцию РФ
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса
Космос
Россия создаст трехмерную карту Луны для высадки космонавтов
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Энергетика
Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель
Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высмеяла хейтеров за однотипные комментарии
Откровенная постельная сцена, которая была разыграна с участием Асмус и Янковского, вызвала настоящую бурю эмоций со стороны, как поклонников таланта актрисы, так и со стороны хейтеров.
Общество
Минкультуры России рекомендует кинотеатрам приостановить показы
Министерство культуры России рекомендовало кинотеатрам приостановить показы для посетителей с 23 марта, понедельника, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Общество
В Гидрометцентре пообещали потепление до плюс 15 градусов
В начале недели в европейской части России будет царить холодный антициклон, но к концу рабочей пятидневки температура повысится до плюс 15 градусов, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Технологии
США объединили против коронавируса суперкомпьютеры
США в рамках государственно-частного партнерства объединили для разработки вакцины против коронавируса мощные ресурсы суперкомпьютеров, сообщило в пресс-релизе министерство энергетики.