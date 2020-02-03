Торги на фондовых биржах Китая в понедельник, 3 февраля, открылись падением котировок более чем на 8%. Площадки возобновили торги после длительных новогодних праздников. Новый год в Китае по лунному календарю наступил 25 января, последний раз торги проводились 23 января.

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Происшествия Прокуратура проверяет факт избиения школьницы из Данкова Данковская межрайонная прокуратура выявила в социальных сетях видео, на котором запечатлено унизительное обращение с ученицей младших классов одной из школ Данкова.

Транспорт РЖД приостановили сообщение с Китаем Ранее уже было приостановлено движение поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково, а также группы вагонов сообщением Чита – Маньчжурия.

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