Экономика

ВедомостиВедомостиТорги на китайских биржах открылись обвалом котировок

Торги на фондовых биржах Китая в понедельник, 3 февраля, открылись падением котировок более чем на 8%. Площадки возобновили торги после длительных новогодних праздников. Новый год в Китае по лунному календарю наступил 25 января, последний раз торги проводились 23 января.
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«Шок будет беспрецедентным»: эксперты о влиянии коронавируса на рынок КНР

РБК03:53

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:04

Вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике Китая

РИА Новостивчера в 22:58

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАССвчера в 21:58

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русскомвчера в 21:08

Китайские биржевые индексы упали на 8% на фоне распространения нового коронавируса

Эхо Москвы01:30

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

Газета.Ruвчера в 20:58
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Футбол

Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

Зарплата нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина по контракту составляет меньше 20 тыс. рублей.
Известия 01:16
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Российская газета вчера в 23:07
Общество

Правительство перенесет сроки инвестфорума в Сочи из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Российская газета 03:12
Армия и оружие

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru 04:15
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Здоровье

В саратовских школах продлевается карантин

Внеплановые каникулы для школьников Саратова из-за повышенной заболеваемости ОРВИ продлеваются.
СаратовБизнесКонсалтинг 02:58
Шоу-бизнес

Директор МакSим рассказала о болезни певицы

Певица МакSим отменила выступления и ушла в бессрочный отпуск из-за обострившихся проблем со здоровьем.
Телеканал 360° вчера в 13:19
Технологии

В России создадут новую систему экстренного реагирования

В ноябре прошлого года некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» предложило «Роскосмосу» создать систему экстренной связи под рабочим названием Save+, рассказал РБК президент организации Александр Гурко.
РБК 01:42
Шоу-бизнес

Милла Йовович в третий раз стала мамой

Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
МИР 24 02:16
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 08:15
Общество

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 19:04
Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
РИА Новости 02:43
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
ТАСС 03:18
Здоровье

В Гонконге медработники потребовали закрыть границу с Китаем

В Гонконге сотни медработников вышли на забастовку с требованием к властям закрыть границу с Китаем, чтобы предотвратить в мегаполисе вспышку коронавируса.
REGNUM 01:56
Финансы

Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 64,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск.
ТАСС 03:21
Авто

GAC проверил новые минивэн и кроссовер российскими дорогами

Портал "Китайские автомобили" опубликовал фото минивэна GAC GN8 и кроссовера GS5, припаркованных у офиса российского представительства компании в Москве.
Российская газета 03:01
Общество

Умер глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев

О смерти Прокопьева сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Губернатор не сообщил о причинах смерти, ограничившись словом "скоропостижно".
Karelia.news вчера в 18:31
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости 01 февраля в 21:35
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Политика

Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Российская газета 01 февраля в 08:39
Политика

МИД Польши объявил о своей победе в «историческом споре» с Россией

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла "исторический спор с Россией", а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
РИА Новости 03:31
Происшествия

Прокуратура проверяет факт избиения школьницы из Данкова

Данковская межрайонная прокуратура выявила в социальных сетях видео, на котором запечатлено унизительное обращение с ученицей младших классов одной из школ Данкова.
ГТРК Липецк 01:45
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500

В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Известия 03:44
Транспорт

РЖД приостановили сообщение с Китаем

Ранее уже было приостановлено движение поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково, а также группы вагонов сообщением Чита – Маньчжурия.
Иркутск Сегодня вчера в 19:25
Здоровье

В Таиланде нашли способ лечения коронавируса

В Таиланде врачи нашли эффективную комбинацию из уже существующих лекарств, которая справляется с коронавирусом.
Pravda.Ru вчера в 18:37
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Гаджеты

Недостатки и дефекты Motorola Razr с гибким экраном показали на фото

Смартфон Motorola Razr с гибким корпусом уже разочаровал пользователей, хотя доступен он сейчас только по предзаказу.
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