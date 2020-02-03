Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением. К 06:45 мск индекс шанхайской Shanghai Composite упал на 8,13% — до 2.734,66 пункта, тогда как у SZSE Component в Шэньчжэне значение снизилось на 8,40% — до 9.784,56 пункта, следует из данных Investing.com.

Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

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