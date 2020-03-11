Торги на Московской бирже начались с обвала курса рубля и акций, пишут «Ведомости». На старте торгов стоимость доллара выросла до 72,2 рубля, евро поднялся до 81,9 рубля. Ключевые фондовые индексы РФ также обвалились.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Здоровье Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Политика Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.

Происшествия Экс-полицейский извинился перед Голуновым в суде Бывший сотрудник УВД по ЗАО Москвы Максим Уметбаев, обвиняемый в фальсификации доказательств в отношении спецкора «Медузы» Ивана Голунова, извинился перед ним во время судебного заседания.

Общество Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.

Общество В Адыгее задержан вербовщик экстремистской организации Основанием стало то, что целями организации являются нарушение территориальной целостности России, дискриминация граждан страны по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям.

Происшествия Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.

Политика Внесена поправка о досрочных выборах в Госдуму Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию.

Происшествия В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Политика В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, скорее всего суд потребует от России выплаты компенсаций и выдаст международные ордера на арест обвиняемых по делу, тем более что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) проходят и параллельные процессы по жалобам родственников погибших, где ответчиками выступают как Россия, так и Украина.