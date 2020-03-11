Экономика
Православие и МирТорги на московской бирже открылись падением курса рубля
Торги на Московской бирже начались с обвала курса рубля и акций, пишут «Ведомости». На старте торгов стоимость доллара выросла до 72,2 рубля, евро поднялся до 81,9 рубля. Ключевые фондовые индексы РФ также обвалились.
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Общество
На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин
Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Хоккей
«Сибирь» в пяти матчах выиграла серию у «Автомобилиста»
Технологии
Поставки 8K-телевизоров в 2020 году вырастут почти пятикратно
В нынешнем году ожидается практически пятикратный рост: отгрузки достигнут 2 млн единиц.
Здоровье
Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств
Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Наука
Терминатор в рекламе: заменит ли ИИ маркетологов и специалистов по продажам
Казалось бы, большинство компаний сегодня пользуется всеми этими инструментами, но SMM-менеджеры, email-маркетологи, таргетологи, сотрудники отдела продаж и многие другие специалисты всё еще сохраняют свою востребованность.
Музыка
Группа «Время и Стекло» объявила о распаде
Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
Космос
Астрономы рассказали, насколько холодно в космосе
Астрономы дали ответ на вопрос о том, насколько холодно в пределах космоса.
Происшествия
Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Политика
Мишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обсудит на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы взаимодействия государств, сообщает пресс-служба российского кабмина.
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Происшествия
Экс-полицейский извинился перед Голуновым в суде
Бывший сотрудник УВД по ЗАО Москвы Максим Уметбаев, обвиняемый в фальсификации доказательств в отношении спецкора «Медузы» Ивана Голунова, извинился перед ним во время судебного заседания.
Общество
Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом
Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
Общество
В Адыгее задержан вербовщик экстремистской организации
Основанием стало то, что целями организации являются нарушение территориальной целостности России, дискриминация граждан страны по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям.
Происшествия
Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти
Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
Политика
Внесена поправка о досрочных выборах в Госдуму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Происшествия
В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП
Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Здоровье
Министр здравоохранения области: не надо недооценивать коронавирус
Новый Калининград Министр здравоохранения области Александр Кравченко заявил, что регион полностью готов ко вспышке коронавируса.
Армия и оружие
Турция начала отвод тяжелого вооружения в Идлибе
Турецкие военные приступили к поэтапному отводу тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в провинции Идлиб.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом
По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, скорее всего суд потребует от России выплаты компенсаций и выдаст международные ордера на арест обвиняемых по делу, тем более что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) проходят и параллельные процессы по жалобам родственников погибших, где ответчиками выступают как Россия, так и Украина.
Энергетика
Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии
Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Армия и оружие
Российский корабль незамеченным подошёл к секретной базе ВМС США
Российское разведывательное судно "Прибалтика" было неожиданно обнаружено американскими военными в непосредственной близости от секретной базы ВМФ США в Тихом океане.
Общество