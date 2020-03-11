Экономика

Православие и МирПравославие и МирТорги на московской бирже открылись падением курса рубля

Торги на Московской бирже начались с обвала курса рубля и акций, пишут «Ведомости». На старте торгов стоимость доллара выросла до 72,2 рубля, евро поднялся до 81,9 рубля. Ключевые фондовые индексы РФ также обвалились.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Цена российских акций растет в начале торгов

Вести.Ru03:59

Индекс Мосбиржи обвалился на 10% после выхода России из сделки ОПЕК+

РБКвчера в 03:01

Торги на Московской бирже открылись ростом

Российская газета03:18

Объем торгов акциями на Московской бирже достиг сегодня рекордного значения

Эхо Москвывчера в 15:31

Российский фондовый рынок рухнул после обвала нефтяных котировок

ТАССвчера в 03:45

Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%

РИА Новостивчера в 03:39

Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Взгляд.ру03:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:14, Ашберн
Общество

На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин

Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Газета.Ru 08:28
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Хоккей

«Сибирь» в пяти матчах выиграла серию у «Автомобилиста»

ProstoProSport вчера в 12:11
Технологии

Поставки 8K-телевизоров в 2020 году вырастут почти пятикратно

В нынешнем году ожидается практически пятикратный рост: отгрузки достигнут 2 млн единиц.
3DNews 07:16
Здоровье

Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств

Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов.
Российская газета вчера в 00:45
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК 08:01
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Наука

Терминатор в рекламе: заменит ли ИИ маркетологов и специалистов по продажам

Казалось бы, большинство компаний сегодня пользуется всеми этими инструментами, но SMM-менеджеры, email-маркетологи, таргетологи, сотрудники отдела продаж и многие другие специалисты всё еще сохраняют свою востребованность.
Хайтек 08:40
Музыка

Группа «Время и Стекло» объявила о распаде

Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
РИА Новости 07:50
Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Ведомости вчера в 07:32
Политика

Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках

Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
BFM.ru 06:22
Космос

Астрономы рассказали, насколько холодно в космосе

Астрономы дали ответ на вопрос о том, насколько холодно в пределах космоса.
Актуальные Новости вчера в 17:00
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Коммерсантъ 08:41
Политика

Мишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обсудит на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы взаимодействия государств, сообщает пресс-служба российского кабмина.
РИА Новости вчера в 14:35
Кино

Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Профиль вчера в 05:45
Происшествия

Экс-полицейский извинился перед Голуновым в суде

Бывший сотрудник УВД по ЗАО Москвы Максим Уметбаев, обвиняемый в фальсификации доказательств в отношении спецкора «Медузы» Ивана Голунова, извинился перед ним во время судебного заседания.
Daily Storm 05:49
Общество

Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом

Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
РБК 06:44
Общество

В Адыгее задержан вербовщик экстремистской организации

Основанием стало то, что целями организации являются нарушение территориальной целостности России, дискриминация граждан страны по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям.
ГТРК Адыгея 08 марта в 07:25
Происшествия

Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти

Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
ТАСС 07:43
Политика

Внесена поправка о досрочных выборах в Госдуму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию.
Афиша Daily вчера в 05:20
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 03:17
Происшествия

В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 08:53
Здоровье

Министр здравоохранения области: не надо недооценивать коронавирус

Новый Калининград Министр здравоохранения области Александр Кравченко заявил, что регион полностью готов ко вспышке коронавируса.
Новый Калининград.Ru 06:57
Армия и оружие

Турция начала отвод тяжелого вооружения в Идлибе

Турецкие военные приступили к поэтапному отводу тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в провинции Идлиб.
Новые Ведомости 06:43
Общество

Лексус и Вован позвонили принцу Гарри и представились Гретой Тунберг

Сусанин 05:17
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, скорее всего суд потребует от России выплаты компенсаций и выдаст международные ордера на арест обвиняемых по делу, тем более что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) проходят и параллельные процессы по жалобам родственников погибших, где ответчиками выступают как Россия, так и Украина.
Новые Известия 09 марта в 03:59
Энергетика

Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Интерфакс 07:25
Армия и оружие

Российский корабль незамеченным подошёл к секретной базе ВМС США

Российское разведывательное судно "Прибалтика" было неожиданно обнаружено американскими военными в непосредственной близости от секретной базы ВМФ США в Тихом океане.
Pravda.Ru вчера в 07:48
Общество

Харви Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон

Газета.Ru 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное