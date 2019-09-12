Финансы
РосбалтТорги на российском рынке акций открылись без единой динамики
Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг разнонаправленно: к 10:09 мск рублевый индекс МосБиржи снизился на 0,13% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2813,50 пункта.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Гаджеты
Компания Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой
Компания Apple в рамках собственной презентации представила iPhone 11. Событие состоялось в театре Стива Джобса.
Popcake 10 сентября в 15:58
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выгнал сына с женой из квартиры ради певицы
Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова закрутила роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
News.ru 06:12
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Экономика
Латвия решила не поставлять шпроты в Россию даже после снятия ограничений
Риекстиньш заявил, что после введения запрета на поставки в Россию в июне 2015 года некоторые мелкие предприятия прекратили выпускать шпроты, а остальные переориентировались на другие рынки, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 07:12
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Происшествия
Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине
Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка.
Вести.Ru 03:11
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих телевизоров
Газета DAILY вчера в 16:52
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
По информации Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР), в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и пресечению диверсионных действий спецслужб Украины, на железной дороге в Донецке было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.
Инфорос 04:51
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Происшествия
С осужденного экс-министра Челябинской области взыскали 30 млн рублей
Прокуратура добилась взыскания ущерба, причиненного преступлением, которое совершил бывший министр социальных отношений региона Олег Бехтерев.
Южноуральская панорама 06:47
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Шоу-бизнес
Анна Калашникова прокомментировала отцовство Прохора Шаляпина
Пока Шаляпин пытается оспорить результаты экспертизы, его бывшая девушка Анна Калашникова прокомментировала всю эту драматичную историю.
Bimru.ru 03:40
Космос
Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету
В Международном астрономическом союзе открытие Борисова зарегистрировано, как комета C/2019 Q4 (Borisov) и стала восьмой кометой открытой российским астрономом.
Российская газета 06:34
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Спорт
Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая по биатлону
Вечерняя Москва 05:35
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Футбол
Чалов признан лучшим молодым футболистом России
Иван Игнатьев (Краснодар) 12 В прошедшем сезоне Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
Sport.ru 06:29