Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг разнонаправленно: к 10:09 мск рублевый индекс МосБиржи снизился на 0,13% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2813,50 пункта.

Торги на российском рынке акций открылись без единой динамики

Армия и оружие В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.

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Армия и оружие На Украине разоружили три добровольческих батальона В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.

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Экономика Латвия решила не поставлять шпроты в Россию даже после снятия ограничений Риекстиньш заявил, что после введения запрета на поставки в Россию в июне 2015 года некоторые мелкие предприятия прекратили выпускать шпроты, а остальные переориентировались на другие рынки, передает «Интерфакс».

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Политика Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР По информации Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР), в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и пресечению диверсионных действий спецслужб Украины, на железной дороге в Донецке было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

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Происшествия У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия С осужденного экс-министра Челябинской области взыскали 30 млн рублей Прокуратура добилась взыскания ущерба, причиненного преступлением, которое совершил бывший министр социальных отношений региона Олег Бехтерев.

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Шоу-бизнес Анна Калашникова прокомментировала отцовство Прохора Шаляпина Пока Шаляпин пытается оспорить результаты экспертизы, его бывшая девушка Анна Калашникова прокомментировала всю эту драматичную историю.

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