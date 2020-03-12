Финансы

REGNUMREGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов

Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года

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Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля

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Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

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Российский рынок усилил падение

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Индекс РТС упал более чем на 10%, обновив минимум с июня 2017 года

Интерфакс07:12

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

РБК05:00

Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение

Коммерсантъ04:22
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Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
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Два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Израиле у туристов, прилетевших из Москвы.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
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Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
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