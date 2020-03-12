Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Авто Экспериментальные машины ГАЗ стоят в старом ангаре Экспериментальные разработки ГАЗа, которые в свое время наделали немало шума на разных выставках и в СМИ, хранятся в старом ангаре.

Футбол Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.

Гаджеты Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.

Общество Россия закрывает въезд гражданам Италии Правительство России приняло решение запретить въезд на территорию страны гражданам Италии.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Хоккей НХЛ официально остановила сезон Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

Политика Торговые переговоры ЕС и Британии отменены из-за коронавируса Великобритания и Европейский союз договорились отменить личные торговые переговоры, запланированные на следующей неделе в Лондоне из-за вспышки коронавируса, заявило правительство Великобритании 12 марта, передает Reuters.

Политика Киев расторг договоры аренды с посольством России Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.

Финансы США обвалили главные биржи Европы На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.

Происшествия В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.

Автоспорт Гран-при Австралии может быть отменен Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.

Экономика Кудрин допустил в России рост бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.

Политика Суд заблокировал сайт против поправок к Конституции Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Экономика Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка» в четверг, 12 марта.