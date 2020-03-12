Финансы
REGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов
Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Комментарии
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Авто
Экспериментальные машины ГАЗ стоят в старом ангаре
Экспериментальные разработки ГАЗа, которые в свое время наделали немало шума на разных выставках и в СМИ, хранятся в старом ангаре.
Общество
Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена
Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Происшествия
В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Энергетика
Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель
Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Общество
В Израиле у двух прилетевших из Москвы туристов выявили коронавирус
Два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Израиле у туристов, прилетевших из Москвы.
Футбол
Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен
Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Гаджеты
Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold
Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.
Общество
Россия закрывает въезд гражданам Италии
Правительство России приняло решение запретить въезд на территорию страны гражданам Италии.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Торговые переговоры ЕС и Британии отменены из-за коронавируса
Великобритания и Европейский союз договорились отменить личные торговые переговоры, запланированные на следующей неделе в Лондоне из-за вспышки коронавируса, заявило правительство Великобритании 12 марта, передает Reuters.
Спорт
Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе отменен
Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада).
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Финансы
США обвалили главные биржи Европы
На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.
Политика
КПРФ анонсировала митинг «против обнуления президентских сроков» в Москве
Члены московского отделения КПРФ намерены подать заявку на «масштабный митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина».
Происшествия
В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя
В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.
Космос
Обнаружен абсолютно новый тип пульсаров
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Экономика
Кудрин допустил в России рост бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Политика
Суд заблокировал сайт против поправок к Конституции
Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Экономика
Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей
Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка» в четверг, 12 марта.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.