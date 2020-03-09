Экономика
ТАССОбвалом завершились торги в Токио
Обвалом котировок завершились в понедельник первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире и общемирового снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Финансы
Банк России на 30 дней приостановил покупку валюты из-за обвала рубля
Как сообщает пресс-служба регулятора, в ближайшие 30 дней ЦБ не будет закупать иностранные валюты на внутреннем рынке.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Политика
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Энергетика
Мировые цены на нефть обрушились почти на треть
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место
Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
У берегов Калифорнии произошло землетрясение
Кино
Кристиан Бэйл исполнит роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon
Компания SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon.
Игры
Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Общество
В США Тинькову грозит 6 лет тюрьмы
Как сообщает Минюст США, в документах, которые Тиньков подал в Налоговую службу, указан доход за 2013 год в размере 206 тысяч долларов, а общее состояние оценивается в 300 тысяч долларов.
Экономика
В стране намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семёнов пояснил, что имеется в виду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление государственного регулирования.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Авто
В Сети рассказали, почему минивэн LADA Kalina не вошел в серию
В Сети напомнили об очередном нереализованном проекте АвтоВАЗа, минивэне ВАЗ-1120, построенном на базе Lada Calina (так называлась в то время современная Kalina).
Армия и оружие
Stern оценил проект нового российского бомбардировщика ПАК ДА
У США есть стратегические бомбардировщики-невидимки Northrop B-2 и Rockwell B-1, а проект B-21 Raider готов к серийному производству.
Здоровье
Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи
По мнению дерматолога Йенса Тесманна, проблемы с кожей могут быть признаками заболеваний кишечника или печени.
Футбол
«Ливерпуль» может купить Вернера у «Лейпцига» и отправить его обратно в аренду
«Ливерпуль» может приобрести нападающего Тимо Вернера у «Лейпцига» в летнее трансферное окно и отправить его обратно в немецкий клуб в аренду на один сезон, сообщает Bild.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Единоборства
Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях
«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Технологии
Стоимость игровой консоли Xbox Series S составит 300 долларов
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Политика
Заседание Совбеза ООН по Крыму назвали шабашем
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал заседание Совбеза ООН по крымскому вопросу пропагандистским шабашем.
Футбол
УЕФА отменил рукопожатие футболистов перед матчами из-за коронавируса
Матчи под эгидой УЕФА будут проходить без традиционных рукопожатий футболистов перед стартовым свистком, сообщается на официальном сайте организации.