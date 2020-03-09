Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже. Индекс Nikkei рухнул за 15 минут на 4,37% до отметки 19 842,36 пункта, опустившись ниже 20 000 пунктов впервые с января 2019 года.

Экономика Курс доллара поднялся почти до 75 рублей Падение рубля на форекс-рынке продолжается с ночи 9 марта, после открытия азиатских бирж и торгов на нефтяном рынке.

Авто Почему минивэн LADA Kalina не пошел в серию "Проект завершили летом 2005-го, то есть за несколько лет до прогнозируемого выхода минивэна в серийное производство, так как подобный класс автомобилей в РФ оказался невостребованным", - пишет издание "Новые автомобили".

Происшествия В Воронежской области пьяный водитель сбил семью на обочине Водитель, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил в Воронежской области семью из пяти человек, в результате чего двое, в том числе ребенок, погибли и трое пострадали, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.

Общество Россиянам пообещали «нормальное лето» Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.

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Общество Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.