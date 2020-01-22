Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUТорговая сделка США и Китая может привести Евросоюз к убыткам

Евросоюз может потерять более 11 млрд. евро в 2021 году из-за торговой сделки Китая и Америки. Об этом сообщается в докладе Кильского института мировой экономики. В исследовании отмечается, что соглашение скажется на экспорте товаров из стран Евросоюза в Китай.
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